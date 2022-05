Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Sif verlaagd van 14,00 naar 10,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van ING. ING stelde in de analyse van de resultaten van Sif over het eerste kwartaal dat de funderingsspecialist een nogal trage start van het boekjaar kende. De EBITDA werd in negatieve zin beïnvloed door eenmalige posten als advieskosten, investeringen en COVID-19. In het afgelopen kwartaal behaalde Sif een aangepaste EBITDA van 9,6 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 8,6 miljoen euro. Voor 2022 rekent Sif nog altijd op een kleine stijging van de EBITDA bij een productie van circa 180 kiloton. De productie lag in 2021 op 171 kiloton. ING is in afwachting van de definitieve update over de investeringsplannen, die in juli wordt verwacht en waarvoor ING een verhoging verwacht van 140 miljoen euro. Omdat de impact van deze update volgens ING nog niet valt in te schatten, verlaagde de bank het koersdoel. ING benadrukte verder nog de toezeggingen die Sif ontving voor 400 kiloton voor de nieuw te bouwen fabriek. Daarnaast verzekerde Sif zich van de levering van staalplaat voor de duur van het gehele orderboek. Ten derde lijkt Sif hogere loonkosten te kunnen opvangen door een hogere efficiency. De koers van het aandeel Sif noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,9 procent hoger op 9,81 euro. Bron: ABM Financial News

