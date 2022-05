AEX maakt zich op voor groene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start, na een vlak slot op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 1,4 procent.

Donderdag ging de AEX nog flink in het rood van start, waarbij een laagste stand van 662,22 punten werd neergezet. Tijdens de middaghandel werden de verliezen evenwel gedeeltelijk weggewerkt en bij de slotgong stond er een verlies van 1,1 procent op 675,09 punten op de borden.

Het Damrak begon de handelsdag scherp lager in het spoor van aanhoudende verkoopdruk op Wall Street, waar beleggers woensdag teleurgesteld reageerden op inflatiecijfers uit de Verenigde Staten.

In april koelden de consumentenprijzen iets af, maar minder dan verwacht. Wat dat betreft waren de Amerikaanse producentenprijzen die donderdag verschenen iets geruststellender. Die stegen met 0,5 procent op maandbasis en dit was conform de verwachting. Dat gold ook voor de kernprijzen. In beide gevallen koelden de prijzen ook af ten opzichte van maart.

Wall Street leek na een aanvankelijke opleving ook donderdag weer terrein prijs te geven, maar dankzij een rally in het laatste handelsuur was er toch sprake van een min of meer neutraal slot. Wel sloot de Dow Jones index voor de zesde achtereenvolgende handelsdag lager, met 0,3 procent, terwijl techbeurs Nasdaq nipt in het groen wist te sluiten na aanvankelijk nog meer dan 2 procent te hebben prijsgegeven.

Vooral de handel op de obligatiemarkten trok donderdag de aandacht. Door de inflatoire druk en verkrappende centrale banken zijn de rentevergoedingen op staatsobligaties de laatste weken snel opgelopen, maar de laatste dagen is er juist sprake van een scherpe tegenovergestelde beweging.

De Duitse staat kreeg begin maart nog geld toe bij de uitgifte van obligaties met een looptijd van 10 jaar, maar begin deze week stond er een jaarlijkse rentevergoeding van 1,19 procent op de borden. Na die piek daalde het rendement gestaag met een versnelling van 15 basispunten op donderdag, waardoor het rendement nu nog maar 0,84 procent bedraagt.

Volgens rentespecialist Antoine Bouvet van ING ligt recessievrees ten grondslag aan deze felle koersbeweging. "In deze omgeving, als centrale banken de inflatie onder controle krijgen en de groei vertraagt, gaan obligaties die zich de afgelopen maanden niet echt als veilige havens gedroegen, zich ineens als veilige havens gedragen." Wanneer kopers toestromen, daalt het rendement op obligaties.

De dollar wordt ook als een veilige haven beschouwd en na een consolidatie van twee weken zette de greenback donderdag zijn opmars ten opzichte van de euro voort. Vanochtend noteerde het muntpaar op 1,0397 en pariteit komt in zicht. Een jaar geleden stond er nog een stand van 1,2250 op de borden.

In Azië kleuren de koersenborden vanochtend donkergroen met de beurs in Tokio als koploper met een winst van 2,6 procent. Tech-investeerder Softbank, met grote belangen in onder meer Uber, Alibaba en WeWork, won meer dan 11 procent ondanks rapportering van een recordverlies over het afgelopen kwartaal donderdag nabeurs. De koers van het aandeel was de afgelopen 12 maanden wel al ongeveer gehalveerd.

Hongkong, Sydney en Seoel stijgen vanochtend grofweg 2 procent. Ook de Amerikaanse olie-future zit in de Aziatische handel met ongeveer 2 procent in de lift, na een pas op de plaats in New York donderdagavond.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de definitieve Franse inflatie in april en het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei.

Bedrijfsnieuws

Jefferies verhoogde het koersdoel voor Alfen van 95,00 naar 98,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Heijmans nam Dynniq Energy over. Financiële details werden niet bekend gemaakt. Dynniq Energy heeft circa 100 medewerkers en een omzet van ruim 30 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,1 procent tot 3.930,22 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 31.729,77 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 11.370,96 punten.