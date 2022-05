Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Alfen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Alfen verhoogd van 95,00 naar 98,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Analist David Kerstens merkte op dat Alfen in het eerste kwartaal een volumestijging met apparatuur voor het opladen van elektrische auto's van 211 procent realiseerde, in een markt die naar verwachting slechts circa 50 procent zal groeien. "Dit impliceert dat het marktaandeel van Alfen is verdubbeld van 10 naar 20 procent, geholpen door problemen bij zijn grootste concurrent in Nederland", aldus Kerstens. In combinatie met beter dan voorziene operationele leverage, die de beperkte margedruk ruimschoots compenseerde, verhoogde de analist zijn ramingen voor de EBITDA dit jaar met 16 procent naar 60,5 miljoen euro. Zodoende kwam hij tot een iets hoger koersdoel. Het aandeel Alfen sloot donderdag op 86,44 euro. Bron: ABM Financial News

