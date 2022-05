Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 139 punten voor de Duitse DAX, een plus van 60 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 67 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, maar de verliezen werden aan het einde van de dag wel deels goedgemaakt.

Die verliezen volgden na de verkoopgolf op Wall Street een dag eerder, nadat bekend werd dat de inflatie weliswaar licht daalde, maar desalniettemin hoog bleef, wat de zorgen over agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve opnieuw aanwakkerde.

"Een risk-off sentiment grijpt om zich heen op de Europese markten....met alle sectoren in het rood en basisgrondstoffen die de dalingen aanvoeren", zag marktanalist Victoria Scholar van Interactive Investor.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Britse economie in het eerste kwartaal met 0,8 procent op kwartaalbasis groeide. De Britse industriële productie over maart daalde ten opzichte van februari met 0,2 procent. Het handelstekort in het eerste kwartaal liep op naar het hoogste punt sinds de Britten dit cijfer bijhouden en was met 25,2 miljard Britse pond ook veel hoger dan de verwachte 18,5 miljard pond.

Bedrijfsnieuws

Lukoil heeft overeenstemming bereikt om de downstreamactiviteiten van Shell in Rusland over te nemen. Verder verhoogde Berenberg het koersdoel voor Shell van 28,40 naar 32,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Shell daalde circa 2,8 procent.

Aegon heeft in het eerste kwartaal weinig winst geboekt, afgezien van een forse boekwinst op de verkoop van de Hongaarse tak, omdat de resultaten werden gedrukt door verliezen op rentehedges. De stijgende rente zal op korte termijn de hoeveelheid kapitaal die Aegon genereert niet sterk vergroten, maar op de middellange termijn is de hogere rente wel gunstig, zo stelde CEO Lard Friese. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst zien halveren, door de financiële consequenties die het vertrek in Rusland met zich meebrengt. Het aandeel noteerde circa 2,0 procent lager.

BP doet mee aan de aanbestedingsrondes voor twee offshore windparken in Nederland. Het aandeel BP daalde 3,0 procent.

In Parijs steeg Alstom ruim 4,0 procent, na de koersdaling op woensdag. STMicroelectronics won 4,0 procent en Veolia Environment daalde 5,0 procent.

In Frankfurt won Delivery Hero bijna 7,0 procent en Bayer 4,0 procent. BMW daalde echter bijna 8,0 procent.

Euro STOXX 50 3.613,43 (-0,9%)

STOXX Europe 600 424,40 (-0,8%)

DAX 13739,64 (-0,6%)

CAC 40 6.206,26 (-1,0%)

FTSE 100 7.233,34 (-1,6%)

SMI 11.506,13 (-0,4%)

AEX 675,09 (-1,1%)

BEL 20 3.930,21 (-0,7%)

FTSE MIB 23.566,23 (-0,7%)

IBEX 35 8.200,40 (-1,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht lager gesloten.

Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van woensdag voort, gedreven door een sterker dan verwachte inflatie, wat de zorgen over het agressief afbouwen van het soepele monetaire beleid van de Federal Reserve verder aanwakkerde.

"Markten vrezen dat centrale banken, door te proberen de inflatie te temmen, een recessie of op zijn minst een scherpe economische neergang zou kunnen veroorzaken. Als je kijkt naar de inflatiedata van gisteren, is het misschien een beetje te vroeg om te zeggen dat de inflatie heeft gepiekt", zei marktanalist Luc Philip van SYZ Private Banking.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week licht is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 1.000 tot 203.000, terwijl de markt rekende op 194.000 nieuwe aanvragen.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in april zoals verwacht een stuk minder hard gestegen dan in de voorgaande maanden. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,5 procent en op jaarbasis met 11,0 procent.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,4 procent, ofwel 0,42 dollar, hoger op 106,13 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de importprijzen van april, gevolgd door het consumentenvertrouwen in mei later op de dag.

Bedrijfsnieuws

WeWork steeg ruim 8,0 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de outlook.

Beyond Meat daalde ruim 5,0 procent, nadat de maker van vleesvervangers een tegenvallend verlies door hogere uitgaven meldde.

Coinbase steeg ruim 7,0 procent, nadat het bitcoinplatform woensdag een kwart van zijn beurswaarde verloor.

Walt Disney verloor circa 1,5 procent. Het operationele verlies viel hoger uit dan verwacht. De huidige groeitrend in abonnees voor de streamingdienst van het entertainmentbedrijf is mogelijk niet houdbaar, waarschuwde de CFO.

Rivian Automotive noteerde circa 16,5 procent hoger. Het management zei te verwachten dat problemen in de aanvoerketen later dit jaar zullen afnemen.

Foxconn, de grootste toeleverancier van Apple, meldde een meevallende winstgroei van 5 procent. Het Taiwanese bedrijf moest sommige fabrieken een aantal dagen dichtgooien door de terugkeer van de coronaviruspandemie in China. Ook de omzet was sterker dan voorzien.

S&P 500 index 3.930,11 (-0,1%)

Dow Jones index 31.730,30 (-0,3%)

Nasdaq Composite 11.370,96 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag hoger.

Nikkei 225 26.393,25 (+2,5%)

Shanghai Composite 3.069,26 (+0,5%)

Hang Seng 19.789,44 (+2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0394. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0374 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0410 op de borden.

USD/JPY Yen 128,91

EUR/USD Euro 1,0394

EUR/JPY Yen 133,99

MACRO-AGENDA:

06:30 Faillissementen - April (NL)

08:45 Inflatie - April def. (Fra)

11:00 Industriële productie - Maart (eur)

14:30 Importprijzen - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Mei vlpg (VS)