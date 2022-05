Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag hoger gesloten, terwijl de markt zoekt naar een evenwicht te midden van een spanningsveld tussen vraag en aanbod. De olieprijs sloot woensdag 6,0 procent hoger, gesteund door verbeteringen op het coronafront in China, wat de hoop aanwakkerde dat de vraag naar energie in 's werelds grootste consument van grondstoffen zal aantrekken. De markt wist zijn kracht vast te houden nadat het Amerikaanse energieagentschap EIA meldde dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden vorige week zijn gestegen met 8,5 miljoen vaten, terwijl de markt rekende op een daling van de voorraden met 1,8 miljoen vaten. In eerste instantie noteerde de olieprijs donderdag lager. Gedurende het verloop van de handelssessie maakte de markt dit verlies goed. Ruwe olie uit de VS en Brent hebben deze week tot dusver respectievelijk 4,0 procent en 3,5 procent verloren, omdat beleggers te maken hebben met een reeks factoren die zowel de vraag als het aanbod beïnvloeden. "De [initiële] druk op de olieprijzen donderdag belicht hoe handelaren worstelen om 's werelds belangrijkste energiecontracten correct te prijzen, aangezien de focus blijft wisselen tussen China's lockdowns, die de vraag schaden, en de hoge inflatie, die de economische groei drukt", zei marktanalist Ole Hansen van Saxo Bank. "Dat is omdat de EU nog overeenstemming moet bereiken over sancties tegen Russische olie, terwijl Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben gewaarschuwd dat alle energiesectoren zonder capaciteit komen te zitten. Onderliggend lijkt de markt ondersteund te worden, aangezien de voorraden brandstof, zoals diesel en benzine, blijven afnemen", zei Hansen. OPEC stelde zijn prognose voor de jaarlijkse wereldwijde vraag naar olie neerwaarts bij tot 3,4 miljoen vaten per dag in 2022, een daling van 300.000 vaten per dag ten opzichte van de prognose van april. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,4 procent, ofwel 0,42 dollar, hoger op 106,13 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

