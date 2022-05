Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,2 procent tot 3.888,53 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 31.427,24 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent lager op 11.233,60 punten.



Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de neerwaartse trend van woensdag voort, gedreven door een sterker dan verwachte inflatie, wat de zorgen over het agressief afbouwen van het soepele monetaire beleid van de Federal Reserve verder aanwakkerde.

"Markten vrezen dat centrale banken, door te proberen de inflatie te temmen, een recessie of op zijn minst een scherpe economische neergang zou kunnen veroorzaken. Als je kijkt naar de inflatiedata van gisteren, is het misschien een beetje te vroeg om te zeggen dat de inflatie heeft gepiekt", zei marktanalist Luc Philip van SYZ Private Banking.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week licht is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 1.000 tot 203.000, terwijl de markt rekende op 194.000 nieuwe aanvragen.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in april zoals verwacht een stuk minder hard gestegen dan in de voorgaande maanden. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,5 procent en op jaarbasis met 11,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0371. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0434 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0511 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,3 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de importprijzen van april, gevolgd door het consumentenvertrouwen in mei later op de dag.

Bedrijfsnieuws

WeWork steeg 10,5 procent, na beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de outlook.

Beyond Meat steeg 3,0 procent, hoewel de maker van vleesvervangers een tegenvallend verlies door hogere uitgaven meldde.

Coinbase steeg 4,7 procent, nadat het bitcoinplatform woensdag een kwart van zijn beurswaarde verloor.

Walt Disney verloor 2,0 procent. Het operationele verlies viel hoger uit dan verwacht. De huidige groeitrend in abonnees voor de streamingdienst van het entertainmentbedrijf is mogelijk niet houdbaar, waarschuwde de CFO.

Rivian Automotive noteerde 20,0 procent hoger. Het management zei te verwachten dat problemen in de aanvoerketen later dit jaar zullen afnemen.

Foxconn, de grootste toeleverancier van Apple, meldde een meevallende winstgroei van 5 procent. Het Taiwanese bedrijf moest sommige fabrieken een aantal dagen dichtgooien door de terugkeer van de coronaviruspandemie in China. Ook de omzet was sterker dan voorzien.