Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten, maar de verliezen werden aan het einde van de dag wel deels goedgemaakt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,8 procent tot 424,40 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 13.739,64 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 1,0 procent op 6.206,26 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,6 procent lager op 7.233,34 punten. De verliezen in Europa volgden na de verkoopgolf op Wall Street een dag eerder, nadat bekend werd dat de inflatie weliswaar licht daalde, maar desalniettemin hoog bleef, wat de zorgen over agressieve renteverhogingen door de Federal Reserve opnieuw aanwakkerde. "Een risk-off sentiment grijpt om zich heen op de Europese markten....met alle sectoren in het rood en basisgrondstoffen die de dalingen aanvoeren", zag marktanalist Victoria Scholar van Interactive Investor. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Britse economie in het eerste kwartaal met 0,8 procent op kwartaalbasis groeide. De Britse industriële productie over maart daalde ten opzichte van februari met 0,2 procent. Het handelstekort in het eerste kwartaal liep op naar het hoogste punt sinds de Britten dit cijfer bijhouden en was met 25,2 miljard Britse pond ook veel hoger dan de verwachte 18,5 miljard pond. De euro/dollar noteerde op 1,0410. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0510 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0511 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,4 procent hoger. Bedrijfsnieuws Lukoil heeft overeenstemming bereikt om de downstreamactiviteiten van Shell in Rusland over te nemen. Verder verhoogde Berenberg het koersdoel voor Shell van 28,40 naar 32,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Shell daalde circa 2,8 procent. Aegon heeft in het eerste kwartaal weinig winst geboekt, afgezien van een forse boekwinst op de verkoop van de Hongaarse tak, omdat de resultaten werden gedrukt door verliezen op rentehedges. De stijgende rente zal op korte termijn de hoeveelheid kapitaal die Aegon genereert niet sterk vergroten, maar op de middellange termijn is de hogere rente wel gunstig, zo stelde CEO Lard Friese. Het aandeel steeg 0,7 procent. Siemens heeft in het afgelopen kwartaal de winst zien halveren, door de financiële consequenties die het vertrek in Rusland met zich meebrengt. Het aandeel noteerde circa 2,0 procent lager. BP doet mee aan de aanbestedingsrondes voor twee offshore windparken in Nederland. Het aandeel BP daalde 3,0 procent. In Parijs steeg Alstom ruim 4,0 procent, na de koersdaling op woensdag. STMicroelectronics won 4,0 procent en Veolia Environment daalde 5,0 procent. In Frankfurt won Delivery Hero bijna 7,0 procent en Bayer 4,0 procent. BMW daalde echter bijna 8,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 3.937,37 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.