AEX maakt verlies deels goed

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd, maar tijdens de middaghandel werd het verlies wel gedeeltelijk weggewerkt. Bij een slot van 675,09 punten, verloor de AEX 1,1 procent.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING "heerst nog altijd veel onzekerheid op de financiële markten."

Wiersma vindt het voorbarig om nu al voor te sorteren op een recessie. "Wij verwachten niet dat de Federal Reserve de fout van het onderschatten van de inflatie zal proberen te herstellen met een andere fout, namelijk het te snel en te veel verhogen van de beleidsrente. We verwachten dat de Fed ook rekening zal houden met de inmiddels sterk verkrapte minder gunstige financiële condities."

Vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International denkt dat het ergste leed voor de AEX nog niet geleden is. De index zal vermoedelijk met nog eens 5 tot 10 procent dalen.

"Het is een tijd met veel risico's en het blijft nog wel even zo", waarschuwde de vermogensbeheerder voor de camera tegen ABM Financial News.

Het Damrak begon de dag in het spoor van een lager Wall Street, waar beleggers woensdag geschrokken reageerden op inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. In april koelden de consumentenprijzen iets af, maar minder dan verwacht. Wat dat betreft waren de Amerikaanse producentenprijzen die vandaag verschenen iets geruststellender. Die stegen met 0,5 procent op maandbasis en dit was conform de verwachting. Dat gold ook voor de kernprijzen. In beide gevallen koelden de prijzen ook af ten opzichte van maart.

Verder bleken de Amerikaanse steunaanvragen licht gestegen.

WTI-olie begon de dag lager, maar wist tijdens de middaghandel alsnog te stijgen en kostte ruim 107 dollar per vat. De OPEC en het Internationaal Energieagentschap waarschuwden in hun maandrapporten voor een groeivertraging van de vraag naar olie in 2022.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0410. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde tot 2,86 procent. Bitcoin herstelde iets.

Stijgers en dalers

Techfondsen Just Eat Takeaway ging na een laat herstel aan kop in de AEX, met een plus van bijna 4 procent. Philips belandde onderaan in de index, met een verlies van zo'n 5 procent.

Aegon steeg meer dan een half procent. ING was te spreken over de prestaties van Aegon, vooral over de operationele resultaten en de solvabiliteit. De bank denkt dat de verzekeraar op koers ligt om de reorganisatie van zijn balans ruim op tijd te halen. Sectorgenoot NN Group verloor ruim een procent.

In de AMX steeg koploper OCI bijna 2,5 procent na cijfers, waarmee het net Aalberts achter zich hield. De omzet verdubbelde in het eerste kwartaal, terwijl de winst zelfs verviervoudigde, geholpen door een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort. OCI verwacht dat de EBITDA en de vrije kasstroom in het tweede kwartaal hoger zullen uitvallen dan in het eerste. In dat geval zal het halfjaardividend aanzienlijk hoger zijn dan de 1,45 euro per aandeel over de eerste helft van 2021.

SBM Offshore ligt op schema met zijn jaardoelstelling, nadat het een sterke omzet heeft geboekt in het eerste kwartaal, oordeelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag na het verschijnen van de resultaten. Het aandeel verloor iets meer dan een half procent.

Alfen won ruim een procent, profiterend van een stevige koersdoelverhoging van Berenberg, na de goed ontvangen kwartaalcijfers van woensdag.

Inpost was hekkensluiter met een verlies van ruim 3,5 procent, net voor Aperam en Basic-Fit. Inpost kreeg wel een kleine koersdoelverhoging van Bank of America.

Boskalis steeg licht, nadat het de outlook voor 2022 verhoogde in een trading update.

In de AScX verloor Pharming bijna 2 procent na cijfers. Ebusco ging aan kop met een plus van 4,5 procent en Fastned en Majorel verloren ruim 5,5 procent.

Sif tekende voor een verlies van bijna een procent na een kwartaalupdate.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld, met een duidelijke winst voor de Nasdaq en een licht verlies voor de Dow Jones index.