OPEC verlaagt outlook groeivraag olie

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC rekent erop dat de groei van de vraag naar olie dit jaar lager uitvalt dan eerder verwacht. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. De OPEC gaat voor 2022 nu uit van een groei van de vraag met 3,4 miljoen vaten per dag. Dat zijn 300.000 vaten per dag minder dan waar het kartel in april op rekende. "De vraag in 2022 zal naar verwachting worden beïnvloed door de aanhoudende geopolitieke ontwikkelingen in Oost-Europa, evenals de pandemische beperkingen van COVID-19", aldus OPEC. Het kartel rekent erop dat de vraag naar olie in het tweede kwartaal met 2,8 miljoen vaten per dag groeit, waar dat in het eerste kwartaal nog bijna het dubbele was. Eerder vandaag waarschuwde het Internationaal Energieagentschap ook al voor een vertraging. WTI-olie kost donderdag 104 dollar per vat en daarmee 1,5 procent goedkoper dan een dag eerder. Bron: ABM Financial News

