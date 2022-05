Lagere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet in wat mogelijk opnieuw een turbulente dag wordt op de markt, na een tegenvallend hoog Amerikaanse inflatiecijfer woensdag. De inflatie van de producentenprijzen in april bleek donderdag echter geen tegenvaller op te leveren en lijkt wel te wijzen op afnemende inflatiedruk. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,8 procent in het rood. Technologiebeurs Nasdaq koerst af op een openingsverlies van 1,4 procent. Aandelenkoersen staan onder druk door zorgen dat de Federal Reserve zijn jarenlange ruime monetaire beleid abrupt moet terugdraaien om de torenhoge inflatie te bestrijden. "Markten vrezen dat centrale banken door de inflatie te beteugelen een recessie of sterke economische terugval zullen veroorzaken. Als je naar de inflatiecijfers van gisteren kijkt, is het misschien iets te vroeg om te zeggen dat de inflatie heeft gepiekt", zei Luc Filip van SYZ Private Banking. Donderdag zijn er nieuwe cijfers voor de producentenprijzen, ook een inflatiemaatstaf. Zoals verwacht was de stijging van de prijzen die toeleveranciers aan industriële bedrijven in rekening brengen in april 0,5 procent, duidelijk minder dan in maart en februari. Het aantal nieuwe aanvragen van Amerikaanse werkloosheidsuitkeringen bleef afgelopen weken nagenoeg gelijk.



De olieprijs daalde. Een juni-future West Texas Intermediate daalde 1,2 procent tot 104,31 dollar, terwijl een juli-future Brent 1,4 procent goedkoper werd op 105,97 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0436. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0519 op de borden. Bedrijfsnieuws Bedrijfsresultaten zijn er donderdag van WeWork, Six Flags en Endeavor. WeWork steeg in de elektronische handel voorbeurs, na beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de outlook. Beyond Meat kelderde 23 procent in de handel voorbeurs. De maker van vleesvervangers meldde een tegenvallend verlies door hogere uitgaven. Coinbase daalde nog eens 8 procent in de elektronische handel voorbeurs, nadat het bitcoinplatform woensdag al een kwart van zijn beurswaarde verloor. Walt Disney moest 5 procent prijsgeven. Het operationele verlies viel hoger uit dan verwacht. De huidige groeitrend in abonnees voor de streamingdienst van het entertainmentbedrijf is mogelijk niet houdbaar, waarschuwde de CFO. Rivian Automotive lijkt 3 procent hoger van start te gaan. Het management zei te verwachten dat problemen in de aanvoerketen later dit jaar zullen afnemen. Foxconn, de grootste toeleverancier van Apple, meldde een meevallende winstgroei van 5 procent. Het Taiwanese bedrijf moest sommige fabrieken een aantal dagen dichtgooien door de terugkeer van de coronaviruspandemie in China. Ook de omzet was sterker dan voorzien. Slotstanden Wall Street sloot woensdag lager na het tegenvallende inflatiecijfer. De brede S&P 500 index daalde 1,6 procent tot 3.935,25 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 31.834,37 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent lager op 11.364,24 punten. Bron: ABM Financial News

