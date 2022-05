Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel InPost Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor InPost verhoogd van 6,00 naar 6,20 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de bank. De aangepaste EBITDA van InPost in het eerste kwartaal viel mee, oordeelden de analisten, vooral dankzij de meevallende kosten. Dat was reden voor de Amerikaanse bank om de EBITDA-raming voor 2022 iets te verhogen. De analisten denken dat InPost beter dan sectorgenoten bestand is tegen een economische tegenwind. Het aandeel InPost daalt donderdag ruim 9 procent naar 5,13 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.