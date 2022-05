WeWork verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WeWork heeft in het eerste kwartaal rode cijfers geschreven, maar het verlies was een stuk lager dan in dezelfde periode een jaar eerder en dus werd de outlook voor het huidige kwartaal verhoogd. Dit bleek donderdagmiddag uit de kwartaalcijfers van de verhuurder van deelwerkplekken. Het verlies slonk flink op jaarbasis van ruim 2 miljard dollar tot 435 miljoen dollar, of 0,57 dollar verlies per aandeel. De omzet steeg met 28 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 naar 765 miljoen dollar. Dit was beter dan de guidance van WeWork van 740 tot 760 miljoen dollar. Het bedrijf wist flink in de kosten te snijden, die halveerden in het eerste kwartaal op jaarbasis bijna tot iets meer dan 1,1 miljard dollar. WeWork had eind maart 765 locaties in 38 landen met 916.000 werkstations en 626.000 fysieke abonnementen. Dat was een stijging van 32 procent op jaarbasis. Voor het lopende tweede kwartaal rekent WeWork op een omzet van 800 tot 825 miljoen dollar. Dat betekende een opwaartse bijstelling van de onderkant van de oude bandbreedte van 775 tot 825 miljoen dollar. Het aandeel WeWork stijgt voorbeurs in New York zo'n 9 procent. Bron: ABM Financial News

