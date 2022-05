Boskalis verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft de jaaroutlook verhoogd en over het eerste kwartaal de omzet op jaarbasis flink zien oplopen, terwijl het operationeel resultaat (EBITDA) licht verbeterde ten opzichte van de eerste drie maanden van 2021. Dit bleek donderdag onderbeurs uit een tussentijds handelsbericht van de maritieme dienstverlener. Boskalis rekent voor dit jaar op een EBITDA die het resultaat in 2021 van toen 462 miljoen euro overschrijdt. Eerder ging het bedrijf uit van een evenaring van dit resultaat. De investeringen worden geraamd op circa 450 miljoen euro, exclusief investeringen. Bod van HAL Investeerder HAL bracht eerder een bod uit op het resterende belang van 32,50 euro per aandeel, een premie van 28 procent, waarmee Boskalis gewaardeerd kon worden op 4,2 miljard euro. In het persbericht van donderdag gaf het bedrijf aan met HAL in gesprek te zijn over het antwoord op de vraag hoe een transactieovereenkomst er uit kan zien. Zodra daarover meer te melden valt, zegt het bedrijf daarover een persbericht te publiceren. Eerste kwartaal De orderportefeuille van het bedrijf uit Papendrecht bleef in het eerste kwartaal stabiel op 5,47 miljard euro. De nettokaspositie van 203 miljoen euro aan het einde van 2021 nam met meer dan 300 miljoen euro af als gevolg van investeringen en de 'normalisering' van het werkkapitaal. Er is in het geval van Boskalis sprake van een financiële armslag van 850 miljoen euro. Het bedrijf zegt ruimschoots aan de convenantafspraken te kunnen voldoen. Op een rood Damrak daalde de koers van het aandeel Boskalis donderdagmiddag 0,3 procent naar 32,84 euro. Bron: ABM Financial News

