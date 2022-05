Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager door de vrees voor aanhoudende inflatie, renteverhogingen en economische krimp.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 2,2 procent op 418,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 2,3 procent naar 13.511,67 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 2,6 procent met een stand van 6.109,98 punten. De Britse FTSE 100 verloor donderdag 2,5 procent naar 7.164,77 punten.

Een hoger dan verwacht inflatiecijfer in de Verenigde Staten zorgde woensdag voor extra paniek op de al stevig afgestrafte beurzen. Vooral Amerikaanse technologie doet het niet goed aangezien die hoge inflatie ook renteverhogingen door de centrale banken met zich meebrengt.

"Er heerst nog altijd veel onzekerheid op de financiële markten", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Wat gebeurt er met de inflatie, hoe snel en hoe hard zullen centrale banken op de rem trappen en welke gevolgen heeft dit voor de economische groei?"

Volgens Wiersma vluchten beleggers momenteel naar veilige havens uit vrees voor een harde landing, oftewel een snelle groeivertraging. Als gevolg ziet de expert van ING vooral techfondsen en groeibedrijven onder druk staan.

Het Verenigd Koninkrijk publiceerde vandaag de eerste groeiraming van de economie van het land over het eerste kwartaal, die op kwartaalbasis uitkwam op 0,8 procent en op jaarbasis op 8,7 procent. De Britse industriële productie over maart daalde ten opzichte van februari met 0,2 procent. Het handelstekort in het eerste kwartaal liep op naar het hoogste punt sinds de Britten dit cijfer bijhouden en was met 25,2 miljard Britse pond ook veel hoger dan de verwachte 18,5 miljard pond.

Naast de producentenprijzen, ingeschat op een stijging op een stijging op maandbasis van 0,5 procent tegen 1,4 procent op maandbasis in april, wordt donderdag in de VS ook gekeken naar de wekelijkse steunaanvragen, die naar verwachting dalen van 200.000 naar 194.000.

De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen legt vandaag verantwoording af over de stabiliteit in het financiële systeem tegenover een daarvoor aangesteld comité van het Huis van Afgevaardigden.

Olie noteerde donderdag lager. De mondiale vraag naar olie zal in het tweede kwartaal duidelijk minder hard groeien dan in de eerste drie maanden van het jaar. Dit meldde het Internationaal Energieagentschap donderdag in zijn nieuwe maandrapport.

Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,5 procent in het rood op 103,05 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 105,17 dollar werd betaald, een daling van 2,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0437. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0510 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0519 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Lukoil heeft overeenstemming bereikt om de downstreamactiviteiten van Shell in Rusland over te nemen. Verder verhoogde Berenberg het koersdoel van 28,40 naar 32,50 euro met een herhaling van het koopadvies. De koers van het aandeel Shell noteerde 3,3 procent lager.

Aegon heeft in het eerste kwartaal weinig winst geboekt, afgezien van een forse boekwinst op de verkoop van de Hongaarse tak, omdat de resultaten werden gedrukt door verliezen op rentehedges. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager.

Siemens heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst zien halveren, nadat het bedrijf de financiële gevolgen voor het vertrek uit Rusland verwerkte. De koers van het aandeel noteerde 6,5 procent lager.

BP doet mee aan de aanbestedingsrondes voor twee offshore windparken in Nederland. De koers van het aandeel noteerde 3,5 procent lager.

In Parijs en Frankfurt konden in totaal acht aandelenkoersen de weg omhoog vinden, waarvan in Parijs die van STMicroelectronics met een winst van 3,3 procent opviel. In Frankfurt noteerde de koers van het aandeel Hannover Rueck 2,5 procent hoger en van Bayer 2,2 procent boven het slot van woensdag.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,6 procent tot 3.935,25 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 31.834,37 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent lager op 11.364,24 punten.