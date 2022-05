Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 28,40 naar 32,50 euro met een herhaling van het koopadvies. Volgens analist Henry Tarr kwam Shell recent met sterke kwartaalcijfers. Die waren veel beter dan verwacht, door hoge marges bij raffinage en goede handelsresultaten. “De kasstroom was uitzonderlijk, met meer dan 22 miljard dollar voor werkkapitaal”, zei Tarr. De nettoschuld daalde naar 48,5 miljard dollar. Het aandeel is inmiddels met 66 procent gestegen in de afgelopen 12 maanden, “maar we blijven bullish op het aandeel, aangezien het nog altijd noteert onder het gemiddelde niveau in 2019, toen de olieprijs gemiddeld 63 dollar per vat wat”, aldus Tarr. De analist denkt dat de olieprijs de komende jaren hoog blijft. Daarbij zal Shell profiteren van zijn positie in LNG, waarvoor de vraag alleen maar sterker zal worden, nu landen op zoek zijn naar alternatieve invullingen van hun energiebehoefte. Het aandeel Shell noteert donderdag 3,2 procent lager op 26,23 euro. Bron: ABM Financial News

