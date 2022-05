IEA voorziet vertraging in groeivraag olie

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale vraag naar olie zal in het tweede kwartaal duidelijk minder hard groeien dan in de eerste drie maanden van het jaar. Dit meldde het Internationaal Energieagentschap donderdag in zijn nieuwe maandrapport.

De groeivraag vertraagt naar verwachting van 4,4 miljoen vaten per dag in het eerste kwartaal tot 1,9 miljoen vaten per dag in het huidige tweede kwartaal, aldus het IEA.

Het zomerseizoen zorgt wel voor een opleving, omdat het auto- en vliegverkeer omhoog gaat. Dat zorgt volgens het IEA voor een groei van de vraag met 3,6 miljoen vaten per dag tussen april en augustus.

Echter, in de tweede jaarhelft zal een meer gematigde economische groei ervoor zorgen dat de groeivraag met gemiddeld 490.000 vaten per dag afzwakt. Voor heel 2022 rekent het IEA nu op een groei van de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag tot een totaal van 99,4 miljoen vaten per dag.

In april daalde de Russische productie met bijna 1 miljoen vaten per dag, waarmee het mondiale aanbod met 710.000 vaten per dag afnam tot 98,1 miljoen vaten per dag.

In de loop van de tijd zullen de gestaag stijgende volumes van de OPEC+ landen in het Midden-Oosten en de VS, samen met een vertraging van de groeivraag naar olie, naar verwachting een acuut aanbodtekort opvangen te midden van een afnemende Russische levering, aldus het IEA, dat verwacht dat het aanbod tussen mei en december met 3,1 miljoen vaten per dag toeneemt.

De WTI-olieprijs daalt donderdag met ruim 2 procent en noteert rond 103,50 dollar.