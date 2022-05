Lukoil neemt downstreamtak Shell in Rusland over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Lukoil heeft overeenstemming bereikt om de downstreamactiviteiten van Shell in Rusland over te nemen. Dit meldde de tweede oliemaatschappij van Rusland donderdag, zonder financiële details bekend te maken. Lukoil neemt 411 benzinestations over van Shell Neft in de noordwestelijk gelegen en centrale districten in Rusland en een fabriek voor het mengen van smeermiddelen in de regio Tver. Shell kondigde in maart de exit uit Rusland aan vanwege de invasie van Oekraïne. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.