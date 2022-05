UBS verhoogt koersdoel Galapagos stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Galapagos verhoogd van 52,00 naar 70,00 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Laura Sutcliffe. "We vinden dat het aandeel niet langer onder de verwachte kas voor in 2023 moet noteren", verklaarde Sutcliffe haar koersdoelverhoging. De analist is weer voorzichtig optimistisch over Galapagos geworden, in aanloop naar het derde kwartaal, waarin het biotechbedrijf zijn toekomstplannen zal presenteren. De pijplijn oogt volgens Sutcliffe vrij leeg, terwijl de kas met 4,6 miljard euro gevuld is. Galapagos zoekt dan ook naar producten om toe te voegen aan de eigen pijplijn, aldus de analist, die er rekening mee houdt dat Galapagos spoedig een deal presenteert. Toch zijn er ook nog altijd veel vraagtekens, aldus Sutcliffe. Zal Gilead bijvoorbeeld opnieuw willen onderhandelen met Galapagos? UBS verwacht van wel. Ook wijst Sutcliffe op de tegenvallende studieresultaten met het Toledo-programma. De analist verlaagde de succeskans van het nieuwe platform van 30 naar 10 procent. Het aandeel Galapagos daalde donderdagochtend 2,2 procent tot 53,76 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.