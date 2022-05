Beursblik: sterke kasstroom bij OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI heeft in het eerste kwartaal iets minder sterk gepresteerd dan verwacht, maar de kasstroom en de sterke outlook voor het tweede kwartaal stemmen tevreden. Dit concludeerde Degroof Petercam donderdag. De bank ziet ruimte voor een verhoging van de ramingen voor het operationeel resultaat (EBITDA). De aangepaste EBITDA van de kunstmestfabrikant steeg met 115 procent tot 970 miljoen dollar. De vrije kasstroom was 609 miljoen dollar, tegen ruim 325 miljoen dollar een jaar eerder. Degroof Petercam ging uit van 1,02 miljard euro. Ook de consensus die de bank aanhaalde, lag hoger dan door OCI gemeld. OCI verwacht dat de EBITDA en de vrije kasstroom in het tweede kwartaal hoger zullen zijn dan in het eerste, op basis van het huidige zicht op de volumes en de prijzen. In dat geval zal het halfjaardividend aanzienlijk hoger zijn dan de 1,45 euro per aandeel over de eerste helft van 2021. Volgens Degroof Petercam lukt het OCI zeer goed om van het gunstige handelsklimaat te profiteren. De bank wees donderdag nog maar eens op het belang van 50 procent dat OCI houdt in Fertiglobe, dat momenteel meer dan 75 procent van de waarde van OCI vertegenwoordigt, waarmee de resterende activiteiten van OCI te laag gewaardeerd zijn, vindt Degroof. De bank hanteert een koopadvies op OCI met een koersdoel van 41,00 euro, welke is gebaseerd op de 'som der delen'. Het aandeel OCI noteerde donderdag op een rood Damrak 1,6 procent hoger op 34,96 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.