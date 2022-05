Beursblik: Aegon heeft reorganisatie bijna rond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal sterker dan verwachte operationele resultaten en solvabiliteit geboekt en lijkt daarmee op koers om de reorganisatie van zijn balans ruim op tijd te halen. Dat stelde ING donderdag in een rapport. Analist Jason Kalamboussis benadrukte het operationele resultaat van 463 miljoen euro, dat 35 miljoen euro hoger was dan de analistenconsensus. Vooral het Verenigd Koninkrijk, de internationale verzekeringstak en vermogensbeheer deden het boven verwachting. Aegon genereerde 385 miljoen euro kapitaal, ruim hoger dan de 286 miljoen euro die ING had ingecalculeerd. Dit was vooral te danken aan meevallende verzekeringsclaims, zowel in de VS als daarbuiten, volgens de analist. Samen met de sterker dan verwachte solvabiliteit sterkt dit de analist in zijn overtuiging dat Aegon de kapitaalreorganisatie ruim voor het eind van 2023 zal afronden, en veel doelen al dit jaar kan realiseren. Kalamboussis sluit niet uit dat Aegon dit jaar nog een herverzekeringsdeal sluit voor zijn gesloten boek met Amerikaanse variabele lijfrentes en beschouwt die portefeuille als een opgelost probleem. De Hongaarse desinvestering leverde netto 555 miljoen euro op, waarvan 300 miljoen wordt besteedt aan een aandeleninkoop, en 400 miljoen euro naar het eigen vermogen gaat, met aflossing van achtergestelde obligaties voor 375 miljoen euro. De solvabiliteit verandert hierdoor niet substantieel, meent ING. ING heeft een koopadvies met een koersdoel van 6,30 euro voor Aegon. Het aandeel Aegon steeg donderdag op een rode beurs 0,3 procent naar 4,85 euro. Bron: ABM Financial News

