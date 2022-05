Beursblik: SBM goed op schema na sterke kwartaalomzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore ligt op schema met zijn jaardoelstelling, nadat het een sterke omzet heeft geboekt in het eerste kwartaal. Dit oordeelde analist Luuk van Beek van Degroof Petercam donderdag. Van Beek ziet dat SBM al een groot deel van zijn jaardoelstelling voor de Turnkey-omzet heeft behaald in het eerste kwartaal. Het orderboek biedt bovendien goed zicht op de rest van het jaar, vooral voor de lease-activiteiten. "We vinden het zeer bemoedigend dat het management stelt dat de margeverwachtingen voor Turnkey robuust blijven", aldus Van Beek. "Gezien de significante uitdagingen in de Aziatische aanvoerketen, is het best een sterke prestatie dat SBM de impact op de winstgevendheid heeft weten te beperken." Hoewel deze uitdagingen volgens Van Beek voorlopig een rol blijven spelen, is het trackrecord van SBM "zeer sterk". "Dat geeft vertrouwen", aldus de analist. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op SBM Offshore, maar het koersdoel ging van 23,00 naar 24,00 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 0,7 procent tot 13,67 euro. Bron: ABM Financial News

