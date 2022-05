Aegon CEO: hogere rente gaat later helpen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) De stijgende rente zal op korte termijn de hoeveelheid kapitaal die Aegon genereert niet sterk vergroten, maar op de middellange termijn is de hogere rente wel gunstig. Dat stelde CEO Lard Friese van Aegon donderdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van de verzekeraar. Door de manier waarop Aegon zijn balans heeft ingericht, is er op korte termijn minder geld om te herinvesteren, maar op de middellange termijn zal het hogere rendement op obligaties er voor zorgen dat er meer kapitaal wordt gegenereerd. De rente steeg het afgelopen kwartaal fors, nadat de Amerikaanse Federal Reserve agressieve monetaire verkrapping aankondigde om de torenhoge inflatie te beteugelen. Aegon boekte minder winst dan analisten hadden voorzien door een fors verlies op de afdekking van het renterisico. Tegelijkertijd bleef de solvabiliteit sterk, waar analisten een daling hadden voorspeld. Het nettoresultaat werd door Friese als "boekhoudkundige ruis" afgedaan. "Het blijft blijkbaar erg moeilijk voor buitenstaanders om dit goed te doorgronden", zo verklaarde de topman de niet zo accurate inschattingen van de analisten. Het belangrijkste voor Aegon is volgens Friese dat de solvabiliteit "rotsvast" bleef en niet gevoelig voor de volatiele financiële markten in het afgelopen kwartaal, met dalende aandelenkoersen, sterk stijgende energieprijzen en sterk bewegende marktrentes. "Aegon is met een ijzersterke balans uit dit kwartaal gekomen. We hebben de verwachtingen van analisten voor de solvabiliteit juist verslagen, in alle landen", zei Friese. "De hedges hebben hun werk dus zeer goed gedaan." Aegon blijft intussen bezig om de risico's te verlagen op zijn omvangrijke portefeuille van Amerikaanse lijfrentes, van ongeveer 80 miljard dollar, en zo kapitaal vrij te spelen. Eerst werd gestopt met het verkopen van nieuwe polissen, toen werden de risico's anders afgedekt met een nieuw hedgingprogramma. Daar ging veel tijd in zitten vanwege de omvang van het bedrag. De nieuwe hedge die sinds eind vorig jaar gereed is, bleek 97 procent effectief. Daarnaast wist Aegon veel kapitaal vrij te spelen door polishouders te benaderen met een alternatief aanbod. Nu is de verzekeraar zo ver dat er met externe partijen kan worden gesproken over een mogelijke herverzekeringsdeal. Het doel blijft om kapitaal vrij te spelen voor aandeelhouder en de marktrisico's voor de verzekeraar te verlagen, zei CFO Matt Rider tijdens de toelichting. Maar het moet wel werkbaar zijn en genoeg opleveren, voegde hij daaraan toe. "Tegenpartijrisico is een belangrijk punt", merkte Friese op. "Het gaat om een groot bedrag, 80 miljard dollar. Als je dat bij één partij herverzekert, dan heb je nogal een groot tegenpartijrisico." Hoe sterk de solvabiliteit door zo'n deal zou kunnen stijgen, wilde Aegon niet kwijt, omdat er nog over de financiële details moet worden onderhandeld. Bron: ABM Financial News

