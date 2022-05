Kwartaalwinst Siemens gehalveerd door vertrek uit Rusland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in het tweede kwartaal van het lopende gebroken boekjaar de winst zien halveren, nadat het bedrijf de financiële gevolgen voor het vertrek uit Rusland verwerkte. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Duitse onderneming. In de afgelopen drie maanden tot en met maart kwam de winst uit op 1,2 miljard euro tegen krap 2,4 miljard euro een jaar eerder. Siemens boekte een negatieve impact voor het vertrek uit Rusland van 600 miljoen euro in de verlies- en winstrekening. Daarnaast kende het tweede kwartaal een boekjaar eerder een eenmalige boekwinst van 900 miljoen euro. De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 14,7 miljard naar 17,0 miljard euro, waarbij de orders met 22 procent stegen op vergelijkbare basis tot 21 miljard euro. Hierdoor bedroeg de zogenoemde book-to-bill-ratio 1,23. Rusland Siemens maakte vandaag bekend de industriële activiteiten in Rusland stop te zetten, vanwege de oorlog met Oekraïne. Outlook De outlook voor heel het boekjaar 2022 werd door Siemens gehandhaafd, waarmee de omzet op een vergelijkbare basis naar verwachting dit jaar met 6 tot 8 procent stijgt. Bron: ABM Financial News

