Update: Winst Pharming onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Pharming Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet licht zien stijgen, terwijl de winst flink daalde. Dit bleek donderdag uit cijfers van het biotechbedrijf.

“Het eerste kwartaal van 2022 markeert een belangrijk moment in de historie van Pharming na de publicatie van positieve data over leniolisib in een registratiestudie bij patiënten met geactiveerd fosfoinositide-3-kinase-deltasyndroom", aldus CEO Sijmen de Vries.

De topman verwacht leniolisib, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties, in het eerste kwartaal van 2023 in de VS te kunnen lanceren, gevolgd door introducties in de EU-markten vanaf de tweede helft van 2023.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 7 procent van 43,6 naar 46,6 miljoen dollar. Ook de brutowinst nam toe, met 8 procent, maar de nettowinst halveerde ruimschoots van 8,5 miljoen naar 3,5 miljoen dollar.

De omzetstijging was volgens Pharming vooral te danken aan een toename van het aantal behandelde patiënten, gedeeltelijk tenietgedaan door een strakker voorraadbeheer bij grotere gespecialiseerde apotheken.

Verder verwacht Pharming een stijging van de bedrijfskosten van 32,7 miljoen in de eerste drie maanden van vorig jaar naar 39,8 miljoen dollar afgelopen kwartaal, waardoor het bedrijfsresultaat daalde van 6,3 tot 2,8 miljoen dollar. De stijging van de kosten heeft te maken met de voorbereidingen op de lancering van leniolisib, hogere reiskosten na COVID-19 en een fasering van kosten.

De winst stond onder druk door een aanzienlijke afnamen van de financiële inkomsten van 6,6 naar 1,8 miljoen dollar, voornamelijk als gevolg van gunstige wisselkoerseffecten in het eerste kwartaal vorig jaar. In een toelichting tegenover ABM Financial News benadrukte De Vries de impact van de hoge kosten op de resultaten. "We zijn volledig gefocust op het verkrijgen van goedkeuring en de lancering van leniolisib. Het moet in één keer goed gaan", aldus De Vries. De topman zegt Pharming om te bouwen naar een bedrijf dat straks twee goedgekeurde producten in de portefeuille heeft. "En dat kost geld."

Ook zijn er veel kosten gemoeid met het aanvragen van goedkeuring bij toezichthouders. "Maar als biotechbedrijf zitten we in de unieke positie dat we al een winstgevend product hebben. En met bijna 200 miljoen dollar in kas hebben we geen extra financiering nodig."

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg in het afgelopen kwartaal 0,6 miljoen dollar. In de kas zat 189,7 miljoen dollar, 2,3 miljoen dollar minder dan een jaar eerder.

Outlook

Pharming verwacht in 2022 onverminderd een terugkeer naar een enkelcijferige groei van de groepsomzet uit de verkoop van Ruconest, "gedreven door de VS en uitgebreide EU-activiteiten." Er worden kwartaalschommelingen in de inkomsten verwacht, waarschuwde het bedrijf.

