Brits handelstekort schiet omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het tekort op de Britse handelsbalans is in het eerste kwartaal van 2022 sterk gestegen, tot het hoogste niveau ooit. Dit meldde het Britse statistiekbureau ONS donderdag. Het tekort steeg van 14,9 miljard naar 25,2 miljard pond, en staat daarmee op het hoogste niveau sinds dit cijfer vanaf 1997 wordt bijgehouden. Er was door economen gerekend op een veel minder sterke toename van het handelstekort tot 18,5 miljard pond. De export steeg in maart met 0,6 miljard pond, terwijl de import met 4,4 miljard pond steeg. De cijfers zijn niet geheel betrouwbaar door recente wijzigingen in de manier waarop de data worden verzameld, meldde het statistiekbureau. Bron: ABM Financial News

