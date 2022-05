Lagere opening AEX in het vooruitzicht na verliezen op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag in het rood van start, nadat Wall Street onder aanvoering van techaandelen woensdagavond terrein prijs moest geven. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim 2 procent.

De AEX sloot woensdag na een zeer volatiel handelsverloop juist nog bijna 2 procent hoger op 682,70 punten, ondanks een flink negatief ontvangen cijferrapportage van Ahold Delhaize, nadat Wall Street tegenvallende inflatiedata naast zich neer leek te leggen.

Na het slot in Amsterdam kwam echter de verkoopdruk op Wall Street toch weer op gang. Techbeurs Nasdaq sloot uiteindelijk ruim 3 procent lager, terwijl de Dow Jones index 1 procent prijs gaf.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 8,3 procent, tegen een prognose van 0,2 procent en 8,1 procent. De sterker dan verwachte stijging van de consumentenprijzen voedt de vrees dat de Federal Reserve tijdens de volgende beleidsvergadering alsnog de rente zal verhogen met 75 basispunten.

Wat de onzekerheid in de markt verder vergroot is de oorlog in Oekraïne, waardoor de inflatie nog verder wordt aangejaagd, en de coronalockdowns in China, wat het economisch herstel frustreert. Op dit laatste vlak lijkt evenwel het tij gekeerd, nu het dagelijkse aantal gevallen in China inmiddels gedaald is tot het laagste niveau sinds eind februari.

Woensdag sorteerden de olieprijzen voor op een herstellende Chinese vraag met een stijging voor de Amerikaanse olie-future in New York met 6 procent naar 105,71 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future met ruim 1 procent.

Illustratief voor de de ‘bullmarkt’ in grondstoffen en de ‘bearmarkt’ in technologie was de afwisseling woensdag van Apple als ’s wereld duurste bedrijf, naar beurswaarde gemeten, door de Saoedische oliegigant Aramco. Het aandeel Apple daalde woensdag 5 procent en heeft nu een beurswaarde van 2,4 biljoen dollar.

Analist Tom Lee van Fundstrat blijft evenwel positief gestemd over aandelen. "Het is interessant om te constateren dat de versnelling van de daling van aandelen deze week niet gepaard is gegaan met stijgende obligatierendementen of een oplopende VIX."

"De obligatiemarkt is eigenlijk behoorlijk stabiel geweest, ondanks de inflatiecijfers [van woensdag]", voegde Lee toe. Woensdag daalde het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties zelfs met 2 basispunten naar 2,89 procent. Begin deze week piekte het rendement nog op 3,17 procent.

In Azië dalen de beurzen in Tokio en Sydney vanochtend krap anderhalf procent. De Shanghai Composite noteert wel nipt in het groen.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen en de producentenprijzen in de VS, allebei van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Bedrijfsnieuws

Aegon behaalde in het afgelopen kwartaal een operationeel resultaat van 463 miljoen euro, waar analisten 426 miljoen euro voorzagen.

SBM Offshore zag in de eerste drie maanden van dit jaar de onderliggende omzet scherp stijgen en handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar.

OCI heeft in het eerste kwartaal de omzet verdubbeld, terwijl de winst verviervoudigde, geholpen door een sterke vraag naar kunstmest als gevolg van een mondiaal graantekort.

Funderingsspecialist Sif realiseerde afgelopen kwartaal een bijdrage, dat wil zeggen de omzet minus de kosten voor grondstoffen, werk door onderaannemers, logistiek en andere externe projectgerelateerde posten, van 30,5 miljoen euro. Dat was 27,1 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Ook de EBITDA steeg.

Pharming verwacht in 2022 onverminderd een terugkeer naar een enkelcijferige groei van de groepsomzet uit de verkoop van Ruconest, "gedreven door de VS en uitgebreide EU-activiteiten." Er worden kwartaal schommelingen in de inkomsten verwacht, waarschuwde het bedrijf.

Ajax is woensdagavond opnieuw kampioen geworden van Nederland. Door de eerste plaats is Ajax volgens seizoen weer verzekerd van een plek in de Champions League, wat niet alleen de fans maar ook de aandeelhouders tevreden zal stellen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde woensdag 1,6 procent tot 3.935,25 punten, de Dow Jones index verloor 1,0 procent op 31.834,37 punten en de Nasdaq sloot 3,2 procent lager op 11.364,24 punten.