Rentehedge drukt winst Aegon

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal weinig winst geboekt, afgezien van een forse boekwinst op de verkoop van de Hongaarse tak, omdat de resultaten werden gedrukt door verliezen op rentehedges. Dat bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers. De contanten in kas stegen met ruim een half miljard euro tot 1,8 miljard euro, dankzij de Hongaarse deal. Ook de solvabiliteit van de verzekeraar bleef sterker dan verwacht. De nettowinst voor aandeelhouders steeg van 383 miljoen euro naar 412 miljoen euro. Dit is fors lager dan de 743 miljoen euro die analisten gemiddeld hadden voorzien. De tegenvaller zit in de niet-operationele resultaten. Waar analisten een plus van ongeveer 200 miljoen euro voorspelden, bleek dit bijna 400 miljoen euro negatief te zijn. Dit kwam door verliezen op hedges om het renterisico af te dekken. De rente steeg sterk in het afgelopen kwartaal. Het operationele resultaat verbeterde wel met 7 procent, van 431 miljoen tot 463 miljoen euro, waar analisten een min of meer stabiel niveau voorspelden van 426 miljoen. De overige inkomsten bedroegen 330 miljoen euro en betroffen vooral de boekwinst op de verkoop van de Hongaarse tak van 372 miljoen euro. Deze was grotendeels ingecalculeerd door analisten. De solvabiliteit was nagenoeg stabiel op 210 procent. Analisten rekenden op een daling van 211 naar 205 procent. De verzekeraar genereerde operationeel 318 miljoen euro kapitaal, voor aftrek van kosten van de holding. Analisten verwachtten 261 miljoen. Marktbewegingen lieten net als een jaar eerder ongeveer 360 miljoen euro kapitaal verdampen, zodat het saldo negatief was, afgezien van de desinvestering.



Aegon kondigde aan meer stappen te hebben gezet om de wisselvalligheid van de resultaten van de portefeuille met Amerikaanse variabele lijfrentes en de Nederlandse levensverzekeringen te verminderen. Dit maakte de weg vrij voor gesprekken met externe partijen over herverzekeringstransacties die kapitaal kunnen vrijspelen voor de verzekeraar, zei CEO Lard Friese. "Vooruitkijkend heb ik er vertrouwen in dat we op schema blijven om onze strategische en financiële doelstellingen te realiseren door de vooruitgang die we boeken met de uitvoering van onze strategie, door de invoering van het operationele verbeterplan en door de stappen die we zetten om onze balans te versterken", voegde de topman toe. Bron: ABM Financial News

