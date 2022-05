Mithra presenteert studieresultaten met Donesta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Mithra zal resultaten van de Fase 3-studie met Donesta presenteren op het 20e ISGE-wereldcongres dat t/m 14 mei in Italië plaatsvindt. Dit kondigde het Waalse biotechbedrijf, gespecialiseerd in contraceptie voor vrouwen, donderdag aan. "We zijn verheugd om voor de eerste keer de positieve topline Fase 3 resultaten van ons productkandidaat Donesta te presenteren op deze prestigieuze wetenschappelijke conferentie”, zei CSO Graham Dixon in een toelichting. Bron: ABM Financial News

