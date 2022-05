Marges Ontex nog steeds onder druk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ontex

(ABM FN) Ontex heeft in het eerste kwartaal van 2022, zoals door KBC Securities verwacht werd, de marges onder druk zien staan, terwijl de omzet wel steeg. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de luierfabrikant. De omzet uit de voortgezette bedrijfsactiviteiten, ofwel de Core Markets, steeg op jaarbasis met 13 procent naar 385 miljoen euro, dankzij een volumegroei van 11 procent. Ontex zegt belangrijke contracten binnen te hebben gehaald. De recurrente EBITDA daarentegen daalde met 49 procent op jaarbasis tot 21 miljoen euro, met een bijbehorende marge van 5,4 procent, ofwel 6,7 procentpunt lager dan een jaar geleden. Op kwartaalbasis daalde de marge met 2,9 procentpunt. Deze margedruk is het gevolg van kosteninflatie, aldus Ontex, die een negatieve impact van 118 procent op de EBITDA had. Ook de wisselkoersen hadden een negatief impact, van 7 procent, aldus het bedrijf. Inclusief de beëindigde activiteiten, ofwel Emerging Markets, steeg de omzet met 15 procent tot 553 miljoen euro, terwijl de recurrente EBITDA met 50 procent daalde tot 25 miljoen, met een bijbehorende marge van 4,5 procent. De nettoschuld kwam eind maart op 833 miljoen euro, ofwel 108 miljoen euro meer dan eind 2021. “Het is zeer bemoedigend om een omzetgroei te realiseren, vooral in Europa”, aldus CEO Esther Berrozpe in een toelichting op de cijfers. “Tegelijkertijd laten de resultaten van het kwartaal de volle omvang zien van de ongeziene inflatie van grondstof- en inputkosten, die een aanzienlijke daling van de marges heeft veroorzaakt. Daarom hebben we prijsverhogingen doorgevoerd om deze ongeziene situatie te compenseren en zullen we dat het hele jaar door stap voor stap blijven doen”, ging de topvrouw verder. Outlook Ontex denkt dat over het hele boekjaar, ondanks de onzekerheden en de hoge inflatie, de omzet met hoge eencijferige cijfers zal stijgen. Ook verwacht de luierfabrikant dat de recurrente EBITDA-marge in de tweede jaarhelft zal verbeteren. Verder blijft kasstroomdiscipline een focus, met een normalisatie over het jaar van de ratio van werkkapitaal tot omzet, en een geleidelijke terugkeer van de investeringsuitgaven tot ongeveer 4 procent van de omzet. Bron: ABM Financial News

