Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, na verliessessie op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 242 punten voor de Duitse DAX, een min van 116 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 104 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag flink hoger gesloten.

De aandelenmarkten boekten solide winsten, waarbij de handel gedurende de eerste helft van de handelsdag voorzichtig was in afwachting van Amerikaanse inflatiedata.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april op jaarbasis zijn gestegen met 8,3 procent, tegen een prognose van 8,1 procent. In maart lag de inflatie nog op 8,5 procent.

De tegenvallende daling van de inflatie zorgde voor een heropleving van de zorg dat de Federal Reserve in de komende maanden zou kunnen kiezen voor een substantiële verhoging van de rente met 75 basispunten. Maar die vrees leek er ook weer snel uit te lopen, volgens vermogensbeheerder Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

De inflatie lijkt toch wel over zijn top heen te zijn, al zal die de komende maanden nog wel hoog blijven, zei Zwanenburg.

"Ondertussen heeft de agressieve retoriek bij de Europese Centrale Bank alle verwachtingen overtroffen en een groot aantal bestuursleden neigt naar een renteverhoging in juni of juli, wat eerder is dan de oude verwachting van een renteverhoging in de herfst", zei Geraldine Sundstrom van Pimco. Voorzitter Christine Lagarde hintte vanochtend op een renteverthoging in juli.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in Duitsland bekend dat de consumentenprijzen in april harder zijn gestegen dan een maand eerder. De inflatie bedroeg op jaarbasis 7,4 procent, terwijl de consumentenprijzen op maandbasis met 0,8 procent stegen. De cijfers waren in lijn met de voorlopige cijfers.

Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft de jaaroutlook verhoogd na een stijging van de resultaten in afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg ruim 10,0 procent.

Ook Ahold Delhaize werd iets positiever over de winstverwachting voor dit jaar. Het aandeel verloor echter ruim 5,0 procent, volgens analisten omdat een beursgang van Bol.com wel eens uitdagend kan blijken te zijn.

In Parijs steeg cosmeticabedrijf L'Oreal circa 5,0 procent, Totalenergies steeg ruim 4 procent, terwijl Alstom bijna 4,0 procent verloor. Alstom kwam volgens Jefferies met prima kwartaalcijfers, maar de afgegeven outlook riep veel vragen op, vindt de zakenbank.

In Frankfurt ging Allianz aan kop met een winst van circa 6,0 procent. Porsche steeg circa 5,5 procent, terwijl sectorgenoot BMW ruim 5 procent won.



Bayer, gisteren nog met cijfers, daalde circa 6,0 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat het Hooggerechtshof een beroep van Bayer in de kwestie Roundup afwijst.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.026,14 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood

Euro STOXX 50 3.647,87 (+2,6%)

STOXX Europe 600 427,59 (+1,7%)

DAX 13.828,64 (+2,2%)

CAC 40 6.269,73 (+2,5%)

FTSE 100 7.347,66 (+1,4%)

SMI 11.553,66 (+0,1%)

AEX 682,70 (+1,9%)

BEL 20 3.958,30 (+1,5%)

FTSE MIB 23.724,20 (+2,8%)

IBEX 35 8.312,60 (+2,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag vlak.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten, na tegenvallende inflatiecijfers.

De Amerikaanse handelsdag werd gedomineerd door tegenvallende inflatie-data. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 8,3 procent, tegen een prognose van 0,2 procent en 8,1 procent.

De sterker dan verwachte stijging van de consumentenprijzen voedt de vrees dat de Federal Reserve tijdens de volgende beleidsvergadering alsnog de rente zal verhogen met 75 basispunten.

De tegenvaller kwam op een moment, waarom de Amerikaanse beurs wordt getroffen door een golf van verkopen, vanwege de afbouw van het soepele monetaire beleid van de Fed. Wat de onzekerheid in de markt tevens vergroot is de oorlog in Oekraïne, die de inflatie nog verder heeft opgedreven, en nieuwe lockdowns in China, wat het economisch herstel dreigt te ontsporen.

"Als we alleen maar stijgende beleidsrentes hadden, of alleen hoge inflatie, of alleen China of Oekraïne, dan zouden we dat waarschijnlijk wel aankunnen", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Maar we hebben dit allemaal tegelijk. Daarom is sprake van zo'n bijzonder uitdagende omgeving", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,0 procent. De marktindex steeg van 351,8 naar 358,9.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 6,0 procent, ofwel 5,95 dollar, hoger op 105,71 dollar op de New York Mercantile Exchange, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van april.

Bedrijfsnieuws

Coinbase is in het eerste kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken, als gevolg van een dalende omzet. Coinbase stelde dat de resultaten conform de eigen verwachtingen waren. De eerste maanden van dit jaar werden gekenmerkt door prijsdalingen voor cryptomunten en minder volatiliteit, en dat had een weerslag op de resultaten van Coinbase. Het aandeel Coinbase daalde ruim 26,0 procent, na een koersdaling van 12,6 procent op dinsdag.

Philip Morris International neemt Swedish Match over voor 16 miljard dollar. De sigarettenreus betaalt een premie van 39 procent. Het aandeel steeg circa 5,4 procent.

Energie-aandelen zaten in de lift. Chevron steeg bijna 2,0 procent, terwijl Exxon Mobil circa 2,5 procent won.

Apple daalde ruim 5,0 procent, terwijl Home Depot circa 2,5 procent verloor. Intel verloor ruim 2,0 procent, Microsoft daalde circa 3,4 procent en Salesforce.com noteerde ruim 3,0 procent lager.

S&P 500 index 3.935,13 (-1,7%)

Dow Jones index 31.833,91 (-1,0%)

Nasdaq Composite 11.364,24 (-3,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend lager.

Nikkei 225 25.858,91 (-1,4%)

Shanghai Composite 3.063,78 (+0,2%)

Hang Seng 19.615,77 (-1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0520. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0519 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0550 op de borden.

USD/JPY Yen 129,79

EUR/USD Euro 1,0520

EUR/JPY Yen 136,55



MACRO-AGENDA:

08:00 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VK)

08:00 Industriële productie - Maart (VK)

08:00 Handelsbalans - Maart (VK)

10:00 IEA - Maandrapport (Fra)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Siemens - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

07:00 Merck KGaA - Cijfers eerste kwartaal (Dld)