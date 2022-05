Winst en omzet Disney stellen teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winst- en omzet van Disney over het afgelopen kwartaal stelden weliswaar teleur, maar het entertainmentbedrijf haalde meer abonnees binnen voor zijn Disney+ streamingsdienst dan verwacht. Dit bleek woensdag nabeurs na publicatie van de kwartaalcijfers van de entertainmentreus. Het concern kon het afgelopen kwartaal 7,9 miljoen Disney+ abonnees bijschrijven, waarmee het totaal uitkwam op 137,7 miljoen abonnees, terwijl de markt rekende op in totaal 135,07 abonnees. Disney boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 470 miljoen dollar, ofwel 0,26 dollar per aandeel, op een omzet van 19,3 miljard dollar, in vergelijking met 16,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet werd gedrukt met 1 miljard dollar omdat Disney een boete betaalde voor het annuleren van een contract met een partner omtrent de streamingrechten van de Disney-catalogus. De winst op aangepaste basis kwam uit op 1,08 dollar per aandeel, tegen 0,32 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,19 dollar per aandeel op een omzet van 20,05 miljard dollar. Het aandeel Disney noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 3,1 procent hoger. Bron: ABM Financial News

