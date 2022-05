Beyond Meat duikt dieper in de rode cijfers

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken op een licht hogere omzet. Dit meldde de Amerikaanse producent van vleesvervangers woensdag nabeurs.

CEO Ethan Brown zei het afgelopen kwartaal goede vooruitgang geboekt te hebben met het doel om wereldwijd het [dominerende] bedrijf van vleesvervangers te worden.

"Hoewel we erkennen dat de beslissingen die we nu nemen ter ondersteuning van onze langetermijnambitie, hebben bijgedragen tot uitdagende kortetermijnresultaten, hebben we vertrouwen in de toekomst die we bouwen", voegde hij toe.

Beyond Meat boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 100,5 miljoen dollar, ofwel 1,58 dollar per aandeel, in vergelijking met een verlies van 27,3 miljoen dollar, ofwel 0,43 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet steeg van 108,2 miljoen dollar in de drie maanden eindigend op 3 april 2021 naar 109,5 miljoen dollar het afgelopen kwartaal.

Het aandeel Beyond Meat noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 22,9 procent lager.