Ajax weer kampioen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax is woensdagavond opnieuw kampioen geworden van Nederland. De Amsterdamse voetbalclub won in eigen huis met 5-0 van Heerenveen en kan daardoor met nog een wedstrijd te gaan niet meer worden ingehaald door PSV, dat vanavond met 3-2 won. Ajax is inmiddels 36 keer kampioen van Nederland geworden. Door de eerste plaats is Ajax volgens seizoen weer verzekerd van een plek in de Champions League, wat niet alleen de fans maar ook de aandeelhouders tevreden zal stellen. Bron: ABM Financial News

