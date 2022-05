Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 6 mei zijn gestegen met 8,5 miljoen vaten tot 424,2 miljoen stuks.

De benzinevoorraden daalden met 3,6 miljoen vaten tot 225,0 miljoen vaten.

De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 0,9 miljoen vaten tot 104,0 miljoen stuks.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 90,0 procent. Dat was een week eerder nog 88,4 procent.

De olieprijs zag zich met name gesteund door het feit dat de markt anticipeert op een hogere energievraag uit China. De uitbraak van het coronavirus in China en de daaropvolgende lockdowns wegen al weken op de energieprijzen. Volgens gegevens van de John Hopkins University is het dagelijkse aantal gevallen in China inmiddels gedaald tot het laagste niveau sinds eind februari, wat de hoop heeft aangewakkerd dat de vraag van 's werelds grootste consument van grondstoffen zou kunnen stijgen, aldus analisten.

Intussen verlaagde het EIA zijn prognose voor de Amerikaanse olieproductie dit jaar. Het energieagentschap verwacht nu een gemiddelde productie van 731 miljoen vaten per dag, tegen een eerdere prognose van 833 miljoen vaten per dag. De wereldwijd olievoorziening wordt al beperkt door verstoringen van de Russische productie.

"De grootste zorg voor de mondiale oliemarkt is het aanbod op de korte tot middellange termijn, gezien de onzekerheid over het Russische aanbod", aldus strategen van ING.

De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 6,0 procent, ofwel 5,95 dollar, hoger op 105,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.