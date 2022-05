Wall Street koerst af op een lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,8 procent tot 3.970,26 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 32.043,25 punten en de Nasdaq noteerde 2,0 procent lager op 11.500,46 punten.



De Amerikaanse handelsdag werd gedomineerd door tegenvallende inflatie-data. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april op maand- en jaarbasis zijn gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 8,3 procent, tegen een prognose van 0,2 procent en 8,1 procent.

De sterker dan verwachte stijging van de consumentenprijzen voedt de vrees dat de Federal Reserve tijdens de volgende beleidsvergadering alsnog de rente zal verhogen met 75 basispunten.

De tegenvaller kwam op een moment, waarom de Amerikaanse beurs wordt getroffen door een golf van verkopen, vanwege de afbouw van het soepele monetaire beleid van de Fed. Wat de onzekerheid in de markt tevens vergroot is de oorlog in Oekraïne, die de inflatie nog verder heeft opgedreven, en nieuwe lockdowns in China, wat het economisch herstel dreigt te ontsporen.

"Als we alleen maar stijgende beleidsrentes hadden, of alleen hoge inflatie, of alleen China of Oekraïne, dan zouden we dat waarschijnlijk wel aankunnen", zei marktanalist Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Maar we hebben dit allemaal tegelijk. Daarom is sprake van zo'n bijzonder uitdagende omgeving", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,0 procent. De marktindex steeg van 351,8 naar 358,9.

De euro/dollar noteerde op 1,0526. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0569 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0527 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 6,5 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen van april.

Bedrijfsnieuws

Coinbase is in het eerste kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken, als gevolg van een dalende omzet. Coinbase stelde dat de resultaten conform de eigen verwachtingen waren. De eerste maanden van dit jaar werden gekenmerkt door prijsdalingen voor cryptomunten en minder volatiliteit, en dat had een weerslag op de resultaten van Coinbase. Het aandeel Coinbase daalde 30,9 procent, na een koersdaling van 12,6 procent op dinsdag.

Philip Morris International neemt Swedish Match over voor 16 miljard dollar. De sigarettenreus betaalt een premie van 39 procent. Het aandeel steeg 3,6 procent.

Energie-aandelen zaten in de lift. Chevron steeg 2,0 procent, terwijl Exxon Mobil 2,5 procent won.

Apple daalde 3,8 procent, terwijl Home Depot 2,2 procent verloor. Intel verloor 2,0 procent, Microsoft daalde 2,2 procent en Salesforce.com noteerde 2,2 procent lager.