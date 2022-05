Stevige winsten op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag flink hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,7 procent tot 427,59 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 2,2 procent op 13.828,64 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 2,5 procent op 6.269,73 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,4 procent hoger op 7.347,66 punten. De aandelenmarkten boekten solide winsten, waarbij de handel gedurende de eerste helft van de handelsdag voorzichtig was in afwachting van Amerikaanse inflatiedata. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april op jaarbasis zijn gestegen met 8,3 procent, tegen een prognose van 8,1 procent. In maart lag de inflatie nog op 8,5 procent. De tegenvallende daling van de inflatie zorgde voor een heropleving van de zorg dat de Federal Reserve in de komende maanden zou kunnen kiezen voor een substantiële verhoging van de rente met 75 basispunten. Maar die vrees leek er ook weer snel uit te lopen, volgens vermogensbeheerder Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. De inflatie lijkt toch wel over zijn top heen te zijn, al zal die de komende maanden nog wel hoog blijven, zei Zwanenburg. "Ondertussen heeft de agressieve retoriek bij de Europese Centrale Bank alle verwachtingen overtroffen en een groot aantal bestuursleden neigt naar een renteverhoging in juni of juli, wat eerder is dan de oude verwachting van een renteverhoging in de herfst", zei Geraldine Sundstrom van Pimco. Voorzitter Christine Lagarde hintte vanochtend op een renteverthoging in juli. Op macro-economisch vlak werd woensdag in Duitsland bekend dat de consumentenprijzen in april harder zijn gestegen dan een maand eerder. De inflatie bedroeg op jaarbasis 7,4 procent, terwijl de consumentenprijzen op maandbasis met 0,8 procent stegen. De cijfers waren in lijn met de voorlopige cijfers. De euro/dollar noteerde op 1,0550. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0558 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0527 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 4,8 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Thyssenkrupp heeft de jaaroutlook verhoogd na een stijging van de resultaten in afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg ruim 10,0 procent. Ook Ahold Delhaize werd iets positiever over de winstverwachting voor dit jaar. Het aandeel verloor echter ruim 5,0 procent, volgens analisten omdat een beursgang van Bol.com wel eens uitdagend kan blijken te zijn. In Parijs steeg cosmeticabedrijf L'Oreal circa 5,0 procent, Totalenergies steeg ruim 4 procent, terwijl Alstom bijna 4,0 procent verloor. Alstom kwam volgens Jefferies met prima kwartaalcijfers, maar de afgegeven outlook riep veel vragen op, vindt de zakenbank. In Frankfurt ging Allianz aan kop met een winst van circa 6,0 procent. Porsche steeg circa 5,5 procent, terwijl sectorgenoot BMW ruim 5 procent won.



Bayer, gisteren nog met cijfers, daalde circa 6,0 procent. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat het Hooggerechtshof een beroep van Bayer in de kwestie Roundup afwijst. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.026,14 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood Bron: ABM Financial News

