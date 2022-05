Beursblik: stagflatie klopt aan de deur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse inflatiecijfer voor april zorgt voor "enorme angst" bij handelaren, omdat het bij lange na niet genoeg is gedaald om het een afkoeling te kunnen noemen. Dat stelde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade in een eerste reactie op de nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers. Volgens Aslam had niemand het inflatiecijfer van 8,3 procent op jaarbasis voorzien en heeft het zelfvertrouwen van handelaren daardoor een grote knauw gekregen. Er was gerekend op een sterkere daling na de 8,5 procent van maart. Hij merkt op dat de goudprijs onderuitging op de cijfers, omdat men nu gokt dat de Fed de rente veel sneller gaat verhogen dan de markt incalculeerde. Niet alleen de Fed, maar ook de Amerikaanse regering zal veel meer moeten doen om de inflatie te beteugelen, meent Aslam. Als er geen serieuze maatregelen komen om de inflatie omlaag te dringen, is de gevreesde stagflatie met hoge inflatie en lage groei een feit, waarschuwt de marktanalist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.