'Brede prijsstijging wijst op stugge Amerikaanse inflatie'

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie over april is op jaarbasis weliswaar licht gedaald, omdat de energieprijzen 2,7 procent afnamen op maandbasis, maar verdere oplopende kosten van wonen, gezondheidszorg en diensten wijzen op stugge inflatie. Dit bracht marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag naar voren na het inflatierapport van het Amerikaanse ministerie van arbeid. "Dat kan erop duiden dat de energielasten in allerlei verschillende deelcomponenten doorwerkt en de inflatie niet alleen een breed gedragen, maar ook stug karakter geven", aldus Marey. "Daarmee is het niet zo waarschijnlijk dat de Amerikaanse inflatie binnen afzienbare tijd terugvalt naar circa 3 procent", schat Marey in. De consumentenprijzen van de Verenigde Staten stegen in april op maandbasis met 0,3 procent, net als in maart. Op jaarbasis daalde de inflatie van 8,5 naar 8,3 procent, maar de kosten voor dienstverlening stegen op jaarbasis vorige maand van 4,7 naar 4,9 procent, voor wonen van 5,0 naar 5,1 procent en voor medische zorg van 2,9 naar 3,5 procent. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het inflatierapport 0,2 procent lager op 1,0513 dollar tegen circa 1,0570 in de ochtend. Bron: ABM Financial News

