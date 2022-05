Vlakke start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen kunnen zich opmaken voor een min of meer vlakke opening, nadat het inflatiecijfer voor april nauwelijks lager uitviel dan een maand eerder.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden ruim een half uur voor opening 0,2 procent lager.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen in april 8,3 procent, iets minder hard dan de 8,5 procent in maart. Economen hadden vooraf echter een sterkere terugval tot 8,1 procent voorzien. De kerninflatie zakte van 6,5 naar 6,2 procent, waar 6,0 procent was voorspeld.



Voorafgaand aan de publicatie stelden commentatoren dat het cijfer de markt kon "maken of breken". De eerste reactie van de aandelenmarkt is weifelend.

Een lagere inflatie betekent dat de Fed erin slaagt de inflatie te beteugelen en niet meer zo agressief de rente hoeft te verhogen. Een hogere inflatie dan voorzien kan juist een nieuwe verkoopgolf op de beurzen teweegbrengen, zo waarschuwde Ozkardekaya.

Berichten dat de coronabesmettingen in China afnemen kunnen ook voor opluchting zorgen bij beleggers. Volgens Daniel Morris van BNP Paribas is het beursklimaat uitdagend door de combinatie van stijgende rente, hoge inflatie, corona in China en oorlog in Oekraïne. Hij denkt dat de koersen van Amerikaanse aandelen verder omlaag kunnen.

De olieprijs steeg, maar iets minder sterk dan eerder op de dag. Een juni-future West Texas Intermediate werd 2,5 procent duurder op 102,22 dollar en Brent-olie voor juli kostte 105,57 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0512. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0530 op de borden. ECB-voorzitter Lagarde hintte vanochtend op een eerste renteverhoging binnen enkele weken nadat het opkoopprogramma is afgerond. Die afronding is voorzien voor het begin van het derde kwartaal, waarna de rente tijdens de vergadering van 21 juli zou kunnen worden verhoogd.

Bedrijfsnieuws



Coinbase is in het eerste kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken, als gevolg van een dalende omzet. Coinbase stelde dat de resultaten conform de eigen verwachtingen waren. De eerste maanden van dit jaar werden gekenmerkt door prijsdalingen voor cryptomunten en minder volatiliteit, en dat had een weerslag op de resultaten van Coinbase. Het aandeel Coinbase opent woensdag vermoedelijk 18,5 procent lager, na een koersdaling van 12,6 procent op dinsdag.

Een bitcoin kost 30.320 dollar. Aan het begin van dit jaar was dat nog ruim 47.000 dollar.

Philip Morris International neemt Swedish Match over voor 16 miljard dollar. De sigarettenreus betaalt een premie van 39 procent.

Toyota ziet de materiaalkosten de winst opeten. De Japanse autofabrikant voorspelt een 21 procent lagere winst dit boekjaar, ondanks hogere inkomsten.

Een beroep van Bayer tegen een Roundup-uistpraak lijkt te worden afgewezen. Het aandeel Bayer ging onderuit in Frankfurt met 9 procent, omdat het bedrijf miljarden opzij heeft gezet vanwege lopende rechtszaken over de gifstof glysofaat.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De S&P500 sloot 0,3 procent hoger op 4.001,05 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 32.160,74 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,0 procent meer waard met een slot op 11.737,67 punten.