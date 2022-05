Amerikaanse inflatie hoger dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in april harder dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 0,3 procent op maandbasis en op jaarbasis stegen de prijzen met 8,3 procent, tegen 8,5 procent in maart. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in april 0,6 procent op maandbasis tegen 0,3 procent in maart. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 6,2 procent tegen 6,5 procent een maand eerder. De verwachting voor de inflatie lag op jaarbasis op 8,1 procent en op maandbasis duidde de prognose op 0,2 procent. De verwachting voor de kerninflatie lag op jaarbasis op 6,0 procent en op maandbasis op 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

