Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoel Ahold

Beeld: Bol.com

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft woensdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verlaagd van 30,00 naar 28,00 euro met een onveranderd Houden advies. Analist James Grzinic meent dat een beursnotering voor Bol.com in de tweede jaarhelft redelijk onwaarschijnlijk wordt, nu de centrale banken serieus werk maken van het beteugelen van de inflatie door middel van renteverhogingen. Grzinic wijst erop dat de waarderingen van sectorgenoten van Bol.com sinds november ruim zijn gehalveerd. Over de kwartaalresultaten van vanochtend zei Jefferies dat de Verenigde Staten compenseerden voor de zwakte in Europa. Het aandeel Ahold Delhaize daalt woensdagmiddag 6,4 procent naar 25,92 euro. Bron: ABM Financial News

