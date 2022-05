Rode cijfers voor Coinbase Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase is in het eerste kwartaal van 2022 in de rode cijfers gedoken, als gevolg van een dalende omzet. Dit bleek uit de cijfers die het Amerikaanse cryptoplatform dinsdagavond publiceerde. De omzet daalde aanzienlijk op kwartaalbasis, van 2,49 naar 1,16 miljard dollar. Daarmee was de omzet vrijwel gelijk aan de omzet in de eerste drie maanden van 2021. Het aantal actieve gebruikers nam in het eerste kwartaal dan ook flink af, van 11,4 naar 9,2 miljoen. De handelsvolumes daalden naar 309 miljard dollar, tegenover 547 miljard een kwartaal eerder. Netto boekte Coinbase een verlies van 430 miljoen dollar, tegenover een winst van 840 miljoen dollar een kwartaal eerder. Ook in het eerste kwartaal van 2021 wad de cryptobeurs winstgevend. Coinbase stelde dat de resultaten conform de eigen verwachtingen waren. De eerste maanden van dit jaar werden gekenmerkt door prijsdalingen voor cryptomunten en minder volatiliteit, en dat had een weerslag op de resultaten van Coinbase. "We maken winst als de omzetten hoog zijn, maar verliezen geld als de omzetten laag zijn", aldus het platform. Het aandeel Coinbase opent woensdag vermoedelijk 15 procent lager, na een koersdaling van 12,6 procent op dinsdag. Een bitcoin kost 31.588 dollar. Aan het begin van dit jaar was dat nog ruim 47.000 dollar. Bron: ABM Financial News

