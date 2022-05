Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van de Amerikaanse consumentenprijzen over april en na de hint op een renteverhoging deze zomer door de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde eerder deze ochtend.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 1,2 procent op 422,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 13.645,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 1,8 procent met een stand van 6.225.82 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 1,1 procent naar 7.322,25 punten.

Lagarde hintte woensdag in een speech in Slovenië op een eerste renteverhoging enkele weken nadat het opkoopprogramma is beëindigd. En dat laatste zou aan het begin van het derde kwartaal moeten gebeuren, aldus Lagarde. Op 21 juli is er een rentebesluit van de ECB gepland.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er veel discussie in de markt of de piek in de inflatie achter de rug is, wijzend op de rentes op de obligatiemarkten die scherp terugliepen. Volgens de analist is het nog te vroeg om te stellen dat de inflatiepiek daadwerkelijk is geweest. Beleggers zullen deze week dan ook nauwlettend de inflatiecijfers in de gaten houden. Later vandaag verschijnen er inflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten over april. Die kunnen volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote de beurzen in beweging zetten.

Een lager cijfer dan verwacht kan tot geruststelling leiden onder beleggers, omdat het suggereert dat de Federal Reserve in een minder hoog tempo de rentes hoeft te verhogen, aldus Ozkardeskaya. Een hogere inflatie dan voorzien kan juist een nieuwe verkoopgolf op de beurzen teweegbrengen, zo waarschuwt de analist van Swissquote.

De verwachting voor de Amerikaanse inflatie voor april ligt op jaarbasis op 8,1 procent tegen 8,5 procent in maart. De verwachting voor de kerninflatie ligt op jaarbasis op 6,0 procent tegen 6,5 procent in maart.

Naast de Amerikaanse inflatie over april, worden in de Verenigde Staten ook de wekelijkse olievoorraden bekendgemaakt.

Duitsland zag de inflatie in de definitieve meting over april op jaarbasis uitkomen op 7,4 procent.

De belangrijkste spreker is na Lagarde vandaag bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB. Verder spreekt de voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic vandaag.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 2,9 procent in het groen op 102,61 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 105,29 dollar werd betaald, een stijging van 2,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0558. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0548 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0530 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Thyssenkrupp heeft de jaaroutlook verhoogd na een stijging van de resultaten in afgelopen kwartaal. De koers van het aandeel noteerde 10,9 procent in het groen.

Ook Ahold Delhaize werd iets positiever over de winstverwachting voor dit jaar. De koers van het aandeel Ahold daalde desondanks meer dan 5 procent.

In Parijs noteerde de koers van het aandeel Alstom een daling van 6,2 procent, terwijl de overige zes dalers de schade beperkt konden houden. Alstom kwam volgens Jefferies met prima kwartaalcijfers, maar de afgegeven outlook riep veel vragen op, vindt de zakenbank.



Onder de koersstijgers in Parijs noteerden er 29 een winst van meer dan 1 procent. In Frankfurt waren dat er 25. Stevig verlies was hier weggelegd voor de koers van het aandeel Bayer, gisteren nog met cijfers, waar 6,3 procent vanaf ging. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat het Hooggerechtshof een beroep van Bayer in de kwestie Roundup afwijst.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,1 procent in het groen.

De S&P500 sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 4.001,05 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 32.160,74 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 1,0 procent meer waard met een slot op 11.737,67 punten.