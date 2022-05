Valuta: euro licht omhoog op woorden Lagarde

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht hoger, na een toespraak van de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde.

Zij hintte woensdag in een speech in Slovenië op een eerste renteverhoging enkele weken nadat het opkoopprogramma is beëindigd. En dat laatste zou aan het begin van het derde kwartaal moeten gebeuren, aldus Lagarde. Op 21 juli is er een rentebesluit van de ECB gepland.

Rabobank verwacht nu drie in plaats van twee renteverhogingen in de eurozone: in juli, september en december, waarmee de depositierente daarmee naar verwachting uit komt op 0,25 procent.

"Wij denken dat in 2023 in de eurozone de recessie de Europese Centrale Bank er toe brengt een stuk terughoudender te zijn in het monetaire beleid. De markt zelf is daarentegen nog altijd van mening dat aan het eind van 2023 een depositorente is bereikt van 1,5 procent", aldus marktanalist woensdag Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Rabobank heeft de ramingen voor de euro ten opzichte van de dollar verlaagd, onder andere omdat het risico op een recessie in de eurozone groter is dan in de Verenigde Staten.

Voor een termijn van drie maanden gaat de bank nu uit van een koers van 1,03 dollar, voor zes maanden van 1,05 en voor twaalf maanden van 1,10 dollar.

"De inflatiedata van de Verenigde Staten over april zijn woensdag het cijfer waar het om draait", aldus marktanalist "Als die boven de verwachtingen uit komen, zit de euro zo op 1,05 dollar", aldus Mevissen.

De verwachting voor de Amerikaanse inflatie voor april ligt op jaarbasis op 8,1 procent tegen 8,5 procent in maart. Op maandbasis duidt de prognose op 0,2 procent tegen 1,2 procent. De verwachting voor de kerninflatie ligt op jaarbasis op 6,0 procent tegen 6,5 procent in maart en op maandbasis op 0,4 procent tegen 0,3 procent.

Naast de Amerikaanse inflatie over april, worden in de Verenigde Staten ook de wekelijkse olievoorraden bekendgemaakt.

Duitsland zag de inflatie in de definitieve meting over april op jaarbasis uitkomen op 7,4 procent.

De belangrijkste spreker is vandaag bestuurslid Isabel Schnabel van de ECB. Verder spreekt de voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic vandaag.

De euro noteerde woensdag 0,4 procent hoger op 1,0569 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8529 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,5 procent en noteerde op 1,2377 dollar.