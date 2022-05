Beursblik: Hongaarse deal spekt winst Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal de winst verdubbeld, dankzij de verkoop van zijn Hongaarse tak en gunstige marktontwikkelingen, maar zag de solvabiliteit wel dalen. Dat is de gemiddelde verwachting van zestien analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. De analisten rekenen gemiddeld op een nettowinst van 743 miljoen euro, tegen 386 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij zou het operationele resultaat nagenoeg gelijk blijven, op 426 miljoen euro, tegen 431 miljoen euro een jaar eerder. De niet-operationele posten leveren echter een forse plus op van 201 miljoen euro, door gunstige marktbewegingen. Een jaar eerder bleef dit beperkt tot 50 miljoen euro. De overige inkomsten worden gemiddeld ingeschat op 305 miljoen euro. Een jaar eerder was dit vrijwel nul. De verkoop van de Hongaarse tak voor 620 miljoen euro droeg hier naar verwachting goed aan bij. De solvabiliteit daalt tot 205 procent, van 211 procent eind vorig jaar. De verzekeraar genereerde 261 miljoen euro kapitaal, voor aftrek van kosten van de holding, verwachten de analisten. Een jaar geleden was dit onderdeel negatief, omdat marktbewegingen 358 miljoen euro kapitaal lieten verdampen. Het kapitaal in de holding zou vergeleken met eind vorig jaar wel met ongeveer een half miljard euro stijgen tot 1,8 miljard euro. "We verwachten dat de resultaten een zeer solide trend van winstgroei zullen laten zien“, stelden analisten van Berenberg. Zij voorzien dat Aegon zijn doelstelling voor operationele kapitaalaanwas voor 2023 al in 2022 zal halen. De aandacht van beleggers zal uitgaan naar de opties die Aegon zal presenteren voor het herverzekeren of verkopen van de resterende portefeuille met Amerikaanse variabele lijfrentes. Blijkbaar is Aegon al dichtbij een deal, concludeert Berenberg, en dat kan heel wat kapitaal vrijmaken met kans op meer aandeleninkopen. In totaal gaat het om 83 miljard dollar aan variabele lijfrentes, waar enkele miljarden eigen kapitaal van de verzekeraar tegenover staan. Aegon publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

