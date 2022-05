Cijfers Ahold overtuigen niet op groen Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,4 procent tot 679,22 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de Europese beurzen een sterke start kende, net als op dinsdag. Toen verspeelden de aandelenmarkten de winsten gedurende de dag echter weer deels.

"De eb en vloed op de Amerikaanse aandelenmarkten blijven de toon bepalen", aldus Hewson. Hij zag dinsdag de S&P 500 zakken tot het laagste niveau in een jaar op 3.958 punten, voordat een herstel optrad tot boven de 4.000 punten. De Nasdaq-index sloot hoger en de Dow Jones juist lager.

"Deze licht positieve beweging helpt de Europese beurzen wat vooruit vanochtend", aldus de analist van CMC Markets.

Volgens Hewson is er veel discussie in de markt of de piek in de inflatie achter de rug is, wijzend op de rentes op de obligatiemarkten die scherp terugliepen. Volgens de analist is het nog te vroeg om te stellen dat de inflatiepiek daadwerkelijk is geweest. Beleggers zullen deze week dan ook nauwlettend de inflatiecijfers in de gaten houden. Later vandaag verschijnen er inflatiecijfers vanuit de Verenigde Staten over april. Die kunnen volgens analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote de beurzen in beweging zetten.

Een lager cijfer dan verwacht kan tot geruststelling leiden onder beleggers, omdat het suggereert dat de Federal Reserve in een minder hoog tempo de rentes hoeft te verhogen, aldus Ozkardeskaya. Een hogere inflatie dan voorzien kan juist een nieuwe verkoopgolf op de beurzen teweegbrengen, zo waarschuwt de analist van Swissquote.

Vanochtend bleek de Duitse inflatie in april in een definitieve meting uit te zijn gekomen op 7,4 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0568. De olieprijzen stegen met 3,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen verloor Ahold Delhaize 4,1 procent na cijfers. Ahold boekte in het eerste kwartaal van 2022 meer omzet dan een jaar eerder in dezelfde periode, en de margedruk viel ook mee. Het supermarktbedrijf werd ook iets positiever over de winstontwikkeling in heel 2022. Volgens Jefferies waren de cijfers conform verwachting. Degroof Petercam wees vooral op een verzekeringsmeevaller.

Prosus won 6,7 procent en ArcelorMittal 3,8 procent.

In de AMX steeg InPost aanvankelijk met ruim 4 procent, maar inmiddels noteert het aandeel licht lager. Het kluisjesbedrijf zag in het eerste kwartaal de omzet bijna verdubbelen, vooral dankzij de overname van Mondial Relay, maar ziet zich ook geconfronteerd met hogere kosten. Inpost waarschuwde bij de kwartaalcijfers opnieuw voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, naast de hoge energieprijzen en inflatie.

Alfen schoot 13,1 procent omhoog na een flinke omzetstijging in combinatie met een outlookverhoging. Alfen mikt nu voor dit jaar op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro. AMG schreef 4,0 procent bij. PostNL leverde juist 3,7 procent in.

Onder de kleinere aandelen won Accsys 6,9 procent en Fastned 5,0 procent.