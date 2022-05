ING ziet bij Aedifica de zon schijnen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) Aedifica biedt zicht op nog betere resultaten in de komende kwartalen, nadat in het eerste kwartaal de inflatie aan de huurders door kon worden berekend. Dit bleek woensdag uit de analyse door ING van de cijfers van de zorgvastgoedinvesteerder. ING stelde dat die cijfers dermate sterk zijn, dat de outlook voorzichtig oogt, temeer daar een deel van de contracten een vooraf overeengekomen prijs bevatten. Voor 2022 lijkt de resultaatontwikkeling geen risico te lopen, terwijl voor 2023 enig neerwaarts risico redelijk lijkt. Aedifica gaat voor dit jaar uit van een zogeheten EPRA-winst van 4,77 euro per aandeel en daarvan een dividend uit te keren van 3,70 euro per aandeel. In het eerste kwartaal stegen de huurinkomsten met 22 procent, waarbij ING wees op de zogeeten like-for-like toename hiervan met 4,1 procent. ING vergeleek deze met de like-for-like ontwikkeling bij Cofinimmo, die 1 procent rapporteerde over hetzelfde kwartaal. ING heeft een koopadvies voor het aandeel Aedifica met een koersdoel van 125,00 euro. Het aandeel Aedifica noteerde woensdag 2,6 procent hoger op 109,40 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.