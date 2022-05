Beursblik: omzet Alfen uit oplaadapparatuur overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet uit apparatuur voor het opladen van elektrische auto's gehaald, waardoor de omzetoutlook voor heel dit jaar omhoog kon. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies woensdag. Volgens Jefferies viel de totale kwartaalomzet 23 procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield, terwijl de EBITDA zelfs 54 procent hoger uitviel. Daardoor kon de outlook met 10 procent opwaarts worden bijgesteld, zo zag Kerstens. Alfen mikt nu op een jaaromzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro. Kerstens zag verder de EBITDA-marge met 455 basispunten aantrekken tot 17,9 procent, waarbij de operationele leverage ruimschoots compenseerde voor de "relatief beperkte" druk op de brutomarge. "Ondanks toegenomen verstoringen in de aanvoerketen in de afgelopen maanden", aldus Kerstens. Jefferies handhaafde het Houden advies op Alfen met een koersdoel van 95,00 euro. Het aandeel Alfen schoot woensdagochtend met 14 procent omhoog tot 84,14 euro. Bron: ABM Financial News

