Update: Alfen verhoogt outlook na omzetsprong

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien stijgen en verhoogde de omzetoutlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie.

CEO Marco Roeleveld sprak van een zeer sterk kwartaal. De topman zag onder meer de omzet uit oplaadapparatuur voor elektrische auto's bijna verdrievoudigen ten opzichte van een jaar eerder. "De adoptie van elektrische auto's neemt toe nu de energietransitie doorzet", aldus Roeleveld. "Alfen is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren."

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 77 procent tot 95,5 miljoen euro. De omzet uit energieopslag steeg met 23 procent, terwijl de opbrengsten uit apparatuur voor het opladen van elektrische voertuigen met 185 procent toenam tot 54,9 miljoen euro.

De brutomarge bedroeg 35,7 procent tegen 36,5 procent een jaar eerder. CFO Jeroen van Rossen zei in gesprek met ABM Financial News dat de druk op de marges vooral te maken heeft met keuzes die worden gemaakt om de verstoringen in de aanvoerketen het hoofd te bieden. "We willen blijven leveren aan klanten en daardoor moeten we soms hogere kosten accepteren."

Volgens Van Rossen is het lastig om dit op te vangen door hogere prijzen te rekenen. "We hebben veel verschillende producten en prijsafspraken verschillen per land en klant", aldus de CFO. "Maar we zoeken continu naar manieren om onze prijsstrategieën te optimaliseren om de winst op te voeren."

Wat de hogere kosten betekenden voor de ontwikkeling van de kaspositie in het eerste kwartaal kon Van Rossen niet zeggen. "Daar doen wij geen uitspraken over." Wel zei de topman dat de kaspositie "gezond" is.

Verder verwees Van Rossen naar eind 2021, toen de kosten hoger uitvielen als gevolg van het aanhouden van meer voorraden. "Dit beeld is niet veranderd", zo stelde de CFO woensdag.

De aangepaste EBITDA kwam uit op 17,1 miljoen euro en maakt inmiddels 17,9 procent van de omzet uit. Dit was een jaar eerder 7,2 miljoen euro en 13,3 procent. De aanjager van de EBITDA was volgens Alfen de operationele leverage.

Ten tijde van de beursgang gaf Alfen een doelstelling voor de middellange termijn af van een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 19 procent. Die doelstelling lijkt Alfen nu te hebben behaald. Of dit betekent dat ook de outlook voor de EBITDA-marge omhoog kan, liet het management woensdag in het midden. "De middellange termijn zien we als 5 tot 7 jaar. We zijn nu vijf jaar verder", zo stelde Van Rossen tegenover ABM. "We zullen zien wat de komende tijd brengt en of dit aanleiding vormt om de margedoelstelling aan te passen. Mocht dit het geval zijn, dan vindt Van Rossen een beleggersdag een geschikt moment om dit aan te kondigen. Er staat momenteel nog geen beleggersdag gepland.

Outlook

Ook voor het lopende jaar wordt een verdere groei van de omzet voorzien. De omzet zal zelfs sterker groeien dan eerder verwacht, waardoor de omzetoutlook voor dit jaar omhoog ging.

Alfen mikt nu op een omzet van 350 tot 420 miljoen euro, waar eerder nog werd gemikt op 330 tot 370 miljoen euro. Volgens Roeleveld kwamen er in het afgelopen kwartaal "allerlei positieve factoren" bij elkaar. Dit bleek de reden dat de outlook al zo vroeg in het jaar kon worden verhoogd. "Niet alles valt te timen. We zagen meerdere positieve elementen bij elkaar komen."

Hoewel de outlook werd verhoogd, merkte Roeleveld wel op dat de bandbreedte groter is geworden. Dit heeft volgens hem te maken met de aanhoudende onzekerheden in de markt, waaronder de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die deze heeft op de aanvoerketen.

Alfen verwacht dat de verstoringen in de aanvoerketen dit jaar en in 2023 een rol blijven spelen op de markten waarin het opereert. Daartegenover staat dat de energietransitie meer momentum opbouwt in heel Europa.

