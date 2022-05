Thyssenkrupp verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Thyssenkrupp heeft de jaaroutlook verhoogd na een stijging van de resultaten in tweede kwartaal van het gebroken boekjaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Duitse industriële conglomeraat. Het bedrijf baseert de nieuwe prognose op twee uitgangspunten. Ten eerste de aanname dat fossiele brandstoffen en ruwe grondstoffen zonder beperkingen beschikbaar blijven en ten tweede de verwachting dat de prijzen rond de huidige niveaus blijven. Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf nu een omzet die procentueel met lage dubbele cijfers stijgt. Over het afgelopen boekjaar staat er een omzet van 34 miljard euro in de boeken. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) komt in de nieuwe outlook uit op ten minste 2,0 miljard euro. In de oude outlook werd uitgegaan van een aangepaste EBIT tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro op een omzet die met circa 5 procent stijgt. De verwachting voor de vrije kasstroom van break even-niveau en voor de nettowinst van ten minste 1 miljard euro blijft gehandhaafd. Resultaten tweede kwartaal In het tweede kwartaal bedroeg het aangepaste EBIT 802 miljoen euro tegen 220 miljoen euro over dezelfde periode een jaar eerder. De omzet kwam uit op 10,6 miljard euro, een stijging met 24 procent. De orderinstroom bedroeg 13,6 miljard euro, bijna 5 miljard euro meer dan een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam over het tweede kwartaal uit op 233 miljoen euro negatief tegen 767 miljoen euro negatief een jaar eerder. Het nettoresultaat steeg aanzienlijk, van een verlies van 199 miljoen euro naar 565 miljoen euro positief dit jaar. Bron: ABM Financial News

